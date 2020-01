Grosse bordée de neige prévue dans le Nord de l'Ontario

L’agence fédérale prévoit des accumulations de neige pouvant atteindre 20 cm dans les régions de Fort Hope - Webequie, Geraldton, Manitouwadge, Hornepayne et Wabikimi.

En raison de l’effet de lac, les secteurs se trouvant à proximité de la rive du lac Supérieur à Marathon, Nipigon, Pickle Lake, Cat Lake, Wawa, White River et Dubreuilville, pourraient recevoir jusqu’à 30 cm de neige jeudi.

L’effet de lac provoque des chutes de neige stupéfiantes dans la région des Grands Lacs. Photo : Radio-Canada

La neige devrait faiblir progressivement pour se changer en averses de neige dispersées en soirée et pendant la nuit de jeudi à vendredi.

Environnement Canada souligne que la visibilité peut être soudainement réduite par moments dans la neige forte et rappelle aux conducteurs de ralentir et de surveiller les feux arrière des véhicules devant [eux] .

Neige et grésil à prévoir dans le nord-est

Un total de 10 à 15 cm de neige devrait tomber à Kapuskasing, Hearst et Smooth Rock Falls jeudi en après-midi, en soirée et pendant la nuit.

Environnement Canada a aussi émis des bulletins météorologiques spéciaux pour les régions du Grand Sudbury, North Bay, Rivière des Français, Nipissing Ouest, Espanola et l’île Manitoulin où une accumulation de neige et de grésil de 15 cm est prévue entre samedi après-midi et dimanche.