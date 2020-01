2020 déjà marquée par les fusillades au centre-ville d’Ottawa

Les résidents du quartier Centretown sont de plus en plus inquiets à la suite des deux fusillades survenues dans le secteur depuis le début de l'année.

Peu après que des coups de feu eurent retenti dans une résidence de la rue Gilmour mercredi matin, Shawn Barber a reçu un appel de sa femme, qui lui disait de ne pas quitter la maison avec leurs enfants.

J'habite à environ 200 mètres et j'ai deux enfants relativement jeunes. Le niveau d'anxiété augmente pour moi et tous les résidents de la région , a affirmé M. Barber, qui est président de la Centretown Community Association.

La police recherche toujours un suspect 24 heures après le drame.

Manyok Akol, 18 ans, est mort dans la fusillade. Trois autres victimes de sexe masculin, dont un garçon de 15 ans, ont été grièvement blessées et demeurent à l’hôpital dans un état grave.

Le 1er janvier, un homme de 44 ans avait été atteint par balle au coin des rues Somerset et Bronson.

Catherine McKenney représente le quartier Somerset (archives). Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

De son côté, Catherine McKenney, qui représente le quartier Somerset, comprend la réaction des résidents. La violence armée a augmenté ces dernières années dans la ville , affirme-t-elle. Mais certainement de voir une fusillade au coin de Bronson et Somerset et maintenant sur la rue Gilmour rend les gens très inquiets.

Cela devient un phénomène plus régulier que ce que nous avons vu dans le passé et les gens s'inquiètent , ajoute de son côté M. Barber. Nous vivons dans une grande ville. Ces choses-là arrivent, mais elles semblent se produire avec une fréquence croissante et nous devons aller de l'avant.

Une maison louée sur Airbnb

La résidence où a eu lieu la fusillade, le 490, rue Gilmour, a été louée mardi sur la plateforme Airbnb. Elle depuis été retirée du site de location.

La fusillade s'est produite dans cette résidence de la rue Gilmour. Photo : Radio-Canada

Ce n'est pas la première fois qu'une fusillade a lieu dans une maison louée sur Airbnb à Ottawa. En octobre dernier, deux personnes ont été atteintes par balles dans une maison du quartier Nepean.

La semaine dernière, le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a dû mettre un terme à une fête qui a rassemblé des dizaines de personnes dans une autre maison louée sur Airbnb.

Selon le chef adjoint du Service de police d'Ottawa, Uday Jaswal, le SPOService de police d'Ottawa va étudier de plus près comment prévenir ce type d'incidents liés aux plateformes de location à court terme.

Nous avons vu un certain nombre d'incidents avec des armes à feu autour de locations à court terme. C'est quelque chose que nous avons remarqué. C'est quelque chose que nous surveillons , a-t-il déclaré.

Ce sont des étrangers qui vont et viennent. Ce sont des gens qui ne sont pas investis dans la communauté , a souligné de son côté Catherine McKenney.

Nous voulons une communauté active et diversifiée à travers la ville, en particulier au centre-ville, mais nous voulons aussi connaître nos voisins. Catherine McKenney, quartier Somerset

Catherine McKenney croit que le règlement adopté par la Ville d’Ottawa en novembre dernier pour encadrer les locations à court terme va permettre de réduire ce problème.

Il est difficile de dire si cela éliminera toutes les locations à court terme , affirme-t-elle. Les gens pourraient trouver des moyens de contourner certaines règles. Mais je crois que cela va réduire ce type de locations.

Catherine McKenney prévoit visiter le quartier jeudi avec un agent de la police communautaire et des représentants du Centre de santé communautaire de Centretown.

Les policiers d'Ottawa poursuivent de leur côté leur enquête, mais refusent de dire pour l’instant si la fusillade est liée aux gangs de rues. La police affirme cependant que les victimes et le suspect semblent se connaître.