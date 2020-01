Quatre artistes et groupes acadiens se produiront à Ottawa la semaine prochaine

La directrice de l’agence artistique, Carol Doucet, s’est dite très heureuse de se rendre à Ottawa pour y offrir des vitrines et des spectacles du 15 au 17 janvier.

Ses artistes auront l’occasion de se révéler à un nouveau public venu d’un peu partout au pays et même de l’Europe.

Le Contact Ontarois, c’est un peu l’équivalent de la FrancoFête en Acadie, mais pour l’Ontario. Donc la FrancoFête qui représente des diffuseurs des provinces atlantiques. C’est la même chose pour l’Ontario, ils ont leur événement annuel , explique Mme Doucet.

Les artistes choisis pour participer à Contact Ontarois sont Joey Robin Haché, le groupe CY (formé de Jacques Blinn, Éric Dow, Guyaume Boulianne et Normand Pothier), Chloé Breault et Jacques Surette.

Les artistes seront accompagnés de plusieurs musiciens acadiens bien connus de l’industrie, dont entre autres Christien Belliveau, Sébastien Michaud, Matt Boudreau et Maggie Savoie.

Les membres du groupe Cy seront notamment de la partie. Photo : Denis Duquette

Selon Carol Doucet, il arrive régulièrement que les artistes acadiens soient invités lors de cet événement, mais elle se réjouit de partir cette année avec un si grand groupe.

Cette année, c’est quand même assez exceptionnel de pouvoir présenter quatre artistes en vitrine.

La directrice aimerait faire connaître davantage ses artistes aux diffuseurs québécois, un marché difficile à percer pour les artistes de l’Atlantique.

Ce qui est aussi intéressant, c’est que ce n’est pas toujours facile d’être accepté en vitrine. Nous, on a beaucoup de succès, mettons, dans l’Ouest canadien, l’Ontario, l’Atlantique, même des fois la Louisiane et l’Europe, mais c’est plus difficile pour le Québec , admet-elle.

Jacques Surette lance l'album Marche, marche, marche. Photo : Jocelyne Vautour

Au total, quatre vitrines sont prévues lors de leur séjour. Joey Robin Haché et Jacques Surette ont aussi été choisis pour jouer un spectacle au Centre national des Arts d’Ottawa, le soir du 17 janvier.

Après l’événement, Joey Robin Haché fera la route jusqu’à Toronto, où il participera à l’émission télévisée Tournée générale.