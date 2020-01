Le fondateur de CanadaDrugs.com veut récupérer sa licence de pharmacien

Le fondateur du site de vente de médicaments en ligne a été accusé aux États-Unis en 2014 d'avoir vendu et importé 78 millions de dollars américains de médicaments contre le cancer non conformes, mal étiquetés et dans deux des cas, contrefaits.

Il était passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 45 ans.

Il a conclu un accord avec la justice américaine et a été condamné à 60 mois de probation, six mois de détention à résidence et à payer une amende de 250 000 $US.

Le Collège défend sa décision

Avec ce retrait de licence, le Collège des pharmaciens prive M. Thorkelson de son droit d’exercer la pharmacie au Manitoba.

Dans les documents fournis au tribunal, l’avocat de l’ex-pharmacien décrit comme un abus de procédure la manière dont le Collège a poursuivi son client depuis le mois de décembre 2017.

Dans sa réponse à l’entrepreneur winnipégois, l'organisation examine longuement l’action en justice contre Kristjan Thorkelson et en conclut que ce dernier n’est pas sincère .

La vérité est que M. Thorkelson n’est pas un héros. Il est vrai que toutes les décisions qui ont été prises par sa compagnie ont été assumées par lui, mais il a fait ce qu’il fallait pour se protéger et éviter une lourde peine de prison. Déclaration du Collège des pharmaciens du Manitoba dans les documents fournis au tribunal

Le Collège des pharmaciens conteste également le fait que sans licence, Kristjan Thorkelson ferait face à des difficultés financières. Selon l’organisation, celui-ci n’a fourni aucune preuve que cette décision aurait des conséquences sur ses finances, ni de preuve que sa fortune a été réalisée grâce à ses activités de pharmacien.

Le Collège note aussi que Kristjan Thorkelson n’a donné qu’une seule ordonnance entre décembre 2017 et novembre 2019.

Alors que l’affaire doit être de retour jeudi devant le tribunal, le Collège veut l’ajourner pour permettre un contre-interrogatoire de M. Thorkelson.

Le Collège demande aussi le rejet de l’appel du Winnipégois.

Aucun avocat n’a pu être contacté pour faire des commentaires.

Avec les informations de CBC