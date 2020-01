L'Iran n'aurait pas cherché à tuer des soldats américains en Irak

Cette riposte militaire à l’assassinat du général Qassem Soleimani ne marquait d’ailleurs que le début d'une série d'attaques dans toute la région affirme le chef de la division aérospatiale des CGRI, Amir Ali Hajizadeh, selon des propos cités par la télévision d’État.

Selon lui, l'expulsion des troupes américaines stationnées au Moyen-Orient constituerait une vengeance appropriée pour la mort du général Soleimani, le chef de l’unité d’élite des CGRI, que Washington a liquidé dans un raid aérien à l’aéroport international de Bagdad vendredi dernier.

Selon la télévision d'État iranienne, l'opération iranienne, baptisée Martyr Soleimani a été lancée par la division aérospatiale des CGRI, qui contrôle le programme balistique iranien.

Mercredi, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a aussi fait valoir que les actions militaires de son pays « ne sont pas suffisantes » pour venger la mort de Soleimani, et qu’il est nécessaire que la présence corrompue des États-Unis dans la région prenne fin .

Ces propos font écho à ceux du successeur du général Soleimani, Esamil Qaani, qui a aussi déclaré lundi que la République islamique entendait prendre sa revanche en déracinant les États-Unis de toute la région.

L’ayatollah est la véritable clé de voûte du système politique iranien, et les Gardiens de la révolution se rapportent directement à lui, et non au gouvernement que dirige le président Hassan Rohani.

Les députés chiites du Parlement irakien ont aussi demandé dimanche au gouvernement d'expulser les milliers de soldats américains toujours présents dans leur pays. Cette décision a toutefois été prise dans une certaine confusion, et en l’absence des députés kurdes et de la majorité des députés sunnites.

Le premier ministre démissionnaire Adel Abdel Mahdi a pour sa part plaidé en fin de semaine que l’ assassinat politique de Soleimani ne laissait plus que deux choix aux Irakiens : appeler les troupes étrangères à partir immédiatement ou revoir leur mandat .

Les missiles balistiques qui se sont abattus mardi sur les bases d'Al-Assad et d'Erbil n'ont fait aucune victime et les dégâts matériels infligés sont minimaux , a confirmé mercredi le président américain Donald Trump. L'Iran semble reculer, ce qui est une bonne chose pour toutes les parties impliquées , a-t-il conclu.

M. Trump n'a pas cautionné l'idée que Téhéran pourrait avoir délibérément évité de faire des victimes pour éviter une confrontation directe avec Washington, comme des responsables de son administration l'ont laissé entendre à plusieurs médias.

Il a plutôt imputé l'absence de victimes aux précautions qui ont été prises, à la dispersion des forces américaines et à un système d'alerte rapide qui a très bien fonctionné .