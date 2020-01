Les pompiers de Cap-Chat se syndiquent

Les futurs syndiqués seront affiliés à la CSN.

Selon le pompier qui détient le grade de lieutenant, Jean-François Cameron, les travailleurs ont pris cette décision en raison de tensions qui règnent entre la Ville et ses pompiers.

Quelques jours avant Noël, un conflit a éclaté entre les deux groupes. Deux pompiers ont été congédiés et une pompière a démissionné en signe de solidarité. Nous autres, on juge [que le congédiement] n’a pas été fait correctement, donc là nous autres, ça nous fait peur un peu et on pense au futur.

Si jamais il y a d’autres conflits, d’autres choses qui pourraient se produire, ben on a décidé de se protéger en se syndiquant. Jean-François Cameron, pompier à temps partiel

Selon M. Cameron, les pompiers ont voté à plus de 80 % pour l'accréditation syndicale.

La requête a été déposée le 7 janvier au Tribunal administratif du travail, qui doit se pencher sur la demande.

Si la décision du Tribunal leur est favorable, la Ville et les pompiers vont se rencontrer pour élaborer une première convention collective. Advenant une opposition, une audience est prévue le 30 janvier à Rimouski.

L'Hôtel de ville de Cap-Chat Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Les deux congédiements ont fait l’objet d’une plainte à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, selon les pompiers.

La mairesse de Cap-Chat dit n'avoir reçu aucune information à ce sujet. Marie Gratton préfère donc ne pas commenter pour le moment.