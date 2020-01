Une signalisation problématique au coin des rues Bertrand-Fabi et Comtois

La nouvelle signalisation à l'intersection des rues Bertrand-Fabi et Comtois peine à être respectée.

Depuis le réaménagement de l'intersection des rues King Ouest et Bertrand-Fabi, les automobilistes qui arrivent par la rue King n'ont plus le droit de tourner à gauche, sur la rue Comtois, à côté du cinéma Galaxy.

Le nombre d'automobilistes qui se font intercepter là, c'est faramineux, c'est incroyable , lance stupéfait Gilles Morency, un résident de Sherbrooke.

Le citoyen a fait le guet mardi en après-midi et dit avoir vu en moins d'une heure 16 arrestations.

On a un problème là, il y a des panneaux de signalisation avec l'interdiction de tourner à gauche mais ils ne sont pas vus manifestement. D'autant plus que c'est le soir, s'il y a de la neige, c'est encore plus difficile de les voir , ajoute Gilles Morency, qui a lui-même reçu une contravention lundi dernier.

C'est déficient, il faut vraiment qu'on fasse une correction des identifications des panneaux à ce moment-ci. Gilles Morency, résident de Sherbrooke

Le Service de police de Sherbrooke a donné plus de 350 constats d'infractions à des automobilistes pris en faute depuis le 1er septembre dernier.

C'était le but de faire de nombreux travaux sur la rue Bertrand-Fabi, c'était d'améliorer la fluidité dans le secteur. Les gens qui ne respectent pas la signalisation créée du ralentissement et des risques d'accident , constate Martin Carrier, porte-parole du Service de police de Sherbrooke (SPS).

On se doit d'observer les panneaux, d'observer ce qui se passe sur la route et à cet endroit les panneaux sont quand même très visibles , ajoute-t-il.

Martin Carrier rappelle que la nouvelle signalisation est en place depuis plus de 4 mois.