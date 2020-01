Changements climatiques : des rorquals à bosse en janvier au large de la Côte-Nord

Malgré le froid et les glaces qui empêcheront bientôt les plus petits bateaux de naviguer, Jacques Gélineau a tenu à faire une dernière sortie en mer au début de la semaine.

Cette sortie est essentielle pour cumuler des données sur les mammifères marins en hiver. Avec les bouleversements dus aux changements climatiques, les baleines sont présentes de plus en plus tard au large de la Côte-Nord.

Les frontières de températures sont en train de se modifier, dit-il. Les frontières froides régressent vers le Nord et tout ça entraîne des changements fauniques.

Jacques Gélineau amasse des données sur la présence de baleines au large de Port-Cartier et de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Jacques Gélineau affirme avoir observé des espèces qui ne devraient pas nager dans la région à cette période de l’année. Selon lui, ce comportement des baleines montre les impacts des changements climatiques.

Pour nous, les baleines ce sont des bio-indicateurs. Avec le réchauffement climatique, je crois important qu'on documente annuellement le déplacement de ces animaux-là.

Jacques Gélineau et son partenaire effectuent leur dernière sortie de la saison pour colliger des données sur les baleines. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Les données qui sont amassées par Jacques Gélineau sont transmises au biologiste marin, fondateur et directeur de la Station de recherche des îles Mingan, Richard Sears.

Richard Sears ne croit pas que la présence de certaines baleines est exceptionnelle cette année. Il explique leur présence par un début d'hiver assez doux, entraîné par les changements climatiques.

Il n'y a pas la couverture de glace qu'on avait à d'autres années. La couverture de glace est un facteur limitant pour ces animaux parce qu'ils ont besoin de respirer.

Suivre les baleines pour les protéger

Les données qui sont transmises à Richard Sears permettent de cartographier les allées et venues de la faune, le long de la côte, en fonction des saisons.

Cette cartographie pourrait notamment permettre d’instaurer une limitation de vitesse aux navires qui traversent les secteurs occupés par les baleines.

Selon des premières analyses, Richard Sears croit que l’entrée de la baie de Sept-Îles, fréquentée par des centaines de minéraliers par année, pourrait être un des endroits critiques à protéger avec une limitation de vitesse.

Jacques Gélineau ajoute qu’une vitesse supérieure à 10 nœuds, soit environ 18 km/h, augmente les risques de collisions mortelles avec les baleines de 80 %. Selon lui, dans certaines zones où s’alimentent les baleines, des navires peuvent avancer beaucoup plus vite.

Le plancton est piégé dans le bas de ces falaises-là et on sait qu'à ces endroits-là, certains navires vont aller jusqu'à 14 ou 15 nœuds. On en a aussi suivi qui faisait presque 20 nœuds.

Une baleine au large de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Nicolas Lachapelle

Plus d’efforts pour cohabiter avec les baleines

Jacques Gélineau croit qu’il faudra multiplier les efforts pour protéger les mammifères marins de la région. Le directeur scientifique du Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud est du même avis.

Il croit que des actions concrètes devront être posées pour préserver le fleuve et le golfe Saint-Laurent. Il faudra faire des compromis pour mieux cohabiter avec les mammifères marins, dit-il en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

On doit partager l'habitat, l'estuaire du Saint-Laurent. On sait que le bruit, le bruit de nos navires, la marine marchande en particulier, est très important. On travaille très fort pour comprendre l'impact de ça. Nos prochaines étapes, ça va être de faire des concessions, réserver des secteurs pour le bien-être de ces populations-là.

Des baleines bleues sont souvent observées l'hiver au large de la Côte-Nord. Photo : Jacques Gélineau

Selon lui, les mesures imposées par Transport Canada pour limiter la vitesse des navires dans les voies de navigation du golfe du Saint-Laurent sont un excellent exemple de ce type de cohabitation.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle