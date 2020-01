Le journal L'Avantage en restructuration

Un peu plus d'un an après l'achat du journal L'Avantage par Lexis Media, une restructuration est en cours pour redéfinir les activités du journal.

Il y a près d'une semaine, deux journalistes rattachés au journal, Adeline Mantik et Alexandre d'Astous, qui cumulaient respectivement 5 et 22 ans d'expérience, annonçaient leur départ de l'entreprise sur leur page Facebook.

Les deux journalistes ont évoqué une restructuration administrative , tout en affirmant qu'ils quittaient leur emploi avec un grand pincement au cœur .

Selon la direction du journal L'Avantage, le départ de ces deux journalistes est le résultat d'une entente mutuelle entre les parties et n'a rien à voir avec un plan de compressions budgétaires.

C'était une entente commune entre la direction du Groupe Lexis et les journalistes, donc ils sont partis de leur côté et nous, de notre côté, on va procéder à des embauches. Dominique Fortier, chef de contenu pour les journaux du groupe Lexis dans l'Est-du-Québec

M. Fortier affirme qu'un autre journaliste doit être embauché au cours des prochaines semaines. Le deuxième poste laissé vacant pourrait cependant devenir à temps partiel.

Redéfinir L'Avantage

Dominique Fortier explique aussi que ces départs surviennent alors que L'Avantage est en train de se redéfinir. Il précise entre autres que le journal se concentrera davantage sur les communautés de Rimouski et de la Mitis, tout en délaissant les faits divers, qui étaient couverts auparavant par M. D'Astous.

Au cours des dernières années, on a vécu beaucoup de chambardements. On a appartenu à Québecor, ensuite à Transcontinental, ensuite à Lexis Media... Il y a eu des fusions de journaux au travers de ça, donc on avait besoin de recentrer notre mission , dit-il.

Le Groupe Lexis assure que le journal L'Avantage est là pour rester et qu'il n'est pas question de fermeture.

Ce groupe possède 17 hebdomadaires dans 5 régions différentes, dont 5 au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.

D'après les informations de Denis Leduc et une entrevue réalisée à l'émission Info-réveil