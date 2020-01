Ukraine Airlines : une onde de choc d'un bout à l'autre du pays

Des amis et des familles au Canada ont dû consulter une liste de passagers publiée par le transporteur aérien pour savoir si leurs proches figuraient parmi les morts. Voici les victimes qui ont été identifiées :

Aida Farzaneh et Arvin Morattab

L'École de technologie supérieure (ETS) à Montréal a dit sur Facebook avoir appris avec une très grande tristesse le décès d'Aida Farzaneh, doctorante et chargée de cours au Département de génie de la construction et du doctorant Arvin Morattab.

Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani

L'Université Concordia a affirmé que deux de ses anciens étudiants, Siavash Ghafouri-Azar et Sara Mamani, étaient morts dans l'écrasement. Une amie a affirmé que le couple s'était marié en Iran il y a environ une semaine.

Mohammad Moeini

Mohammad Moeini travaillait pour Bombardier Produits récréatifs. Une porte-parole de l'entreprise de Valcourt, en Estrie, a indiqué qu'il « fait malheureusement partie des victimes ».

Pedram Mousavi, Mojgan Daneshmand, Daria Mousavi et Dorina Mousavi

Pedram Mousavi, professeur de génie à l'Université de l'Alberta, est mort, de même que son épouse Mojgan Daneshmand et leurs filles Daria Mousavi et Dorina Mousavi.

Zahra Naghibi

Zahra Naghibi faisait partie du Windsor Turbulence and Energy Lab de l'Université de Windsor, en Ontario, où elle a travaillé sur des questions liées à l'énergie solaire.

Ardalan Ebnoddin Hamidi, Niloofar Razzaghi et Hamyar Ebnoddin Hamidi

Trois membres d'une même famille de Vancouver ont été tués dans l'écrasement. Ardalan Ebnoddin Hamidi, un ingénieur, et Niloofar Razzaghi, qui venait de terminer une formation universitaire pour devenir enseignante, résidaient à Vancouver avec leur fils de 15 ans, Hamyar Ebnoddin Hamidi.

Ghanimat Azdahri et Milad Ghasemi Arian

L'Université de Guelph, en Ontario, a identifié deux victimes : Ghanimat Azdahri, doctorante au Département de géographie, environnement et géomatique, et Milad Ghasemi Ariani, doctorant en marketing et études de consommation.

Alina Tarbhai

La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario a indiqué que Mme Tarbhai travaillait au bureau du syndicat à Toronto. Elle n'a fourni aucun détail sur ce qui l'avait emmenée en Iran.

Parisa Eghbalian et Reera Esmaeilion

Un cabinet de dentistes d'Aurora, en Ontario, a confirmé la mort de Parisa Eghbalian, dentiste, et de sa fille Reera Esmaeilion. Le mari de Mme Eghbalian, Hamed Esmaeilion, lui aussi dentiste au cabinet E&E Dentistry, ne voyageait pas avec sa femme et sa fille.

Shekoufeh Choupannejad et ses filles Saba et Sara Saadat

Mme Choupannejad était gynécologue à Edmonton.

Amirhossien Ghasemi

Diplômé en génie biomédical à l'Université du Manitoba, M. Ghasemi rentrait à Winnipeg après avoir visité sa famille en Iran.

Iman Aghabali et Mehdi Eshaghian

L'Université McMaster croit que les deux doctorants en génie font partie des victimes. L'Association des étudiants iraniens de McMaster leur a également rendu hommage.

Forough Khadem

Diplômée en immunologie il y a environ trois ans de l'Université du Manitoba, à Winnipeg, Mme Khadem rentrait d'une visite dans sa famille en Iran.

Mohammad Sadeghi, Bahareh Hajesfandiari et Anisa Sadeghi

Trois membres d'une même famille de Winnipeg sont morts dans l'écrasement, soit Mohammad Sadeghi, connu sous le nom de Mahdi, son épouse Bahareh Hajesfandiari et leur fille Anisa Sadeghi. Un voisin a indiqué que la famille était en Iran pour rendre visite à des proches pendant les vacances.

Zeynab Asadi Lari et Mohammadhossein Asadi Lari

L'Université de la Colombie-Britannique a déclaré que les noms de deux anciens étudiants, Zeynab Asadi Lari et Mohammadhossein Asadi Lari, figuraient sur la liste de passagers.

Fareed Arasteh

Selon des proches, Fareed Arasteh, étudiant au doctorat en biologie à l'Université Carleton à Ottawa, était en Iran pour épouser sa fiancée pendant les vacances scolaires. Leur mariage avait eu lieu peu avant le drame.

Arash Pourzarabi et Pouneh Gorji

Des étudiants de l'Université de l'Alberta ont déclaré que leurs amis Arash Pourzarabi et Pouneh Gorji devaient revenir à Edmonton après s'être mariés en Iran une semaine plus tôt.

Maya Zibaie

Maya Zibaie, une élève de 10e année de l'école secondaire Northern à Toronto, a été identifiée par le directeur comme l'une des passagères décédées. Dans une lettre aux parents, Adam Marshall a déclaré que Maya Zibaie était nouvelle au Canada et enthousiasmée par son avenir.

Firouzeh Madani et Naser Pourshaban

Un couple de Vancouver dans la cinquantaine, Firouzeh Madani et Naser Pourshaban, tous deux des médecins primés en Iran. Ils cherchaient à obtenir leur permis d'exercice au Canada. Ils résidaient au pays depuis environ sept ans.

Delaram Dadashnejad

Delaram Dadashnejad, une étudiante en nutrition du Langara College de Vancouver âgée de 26 ans.

Les autres victimes identifiées

Résidents de la région d'Edmonton :

Mohammad Mahdi Elyasi

Elnaz Nabiyi

Nasim Rahmanifar

Résidents de la région de Calgary :

Kasra Saati

Arshia Arbabbahrami

Résidents de la région de Winnipeg :

Amirhossein Ghassemi

Résidents de la région de Toronto :

Sheyda Shadkhoo

Mohsen Salahi

Mahsa Amirliravi

Parinaz Ghaderpanah

Bahareh Karamimoghadam

Zahra Hasani

Arad Zarei

Neda Sadighi

Shadi Jamshidi

Mojtaba (Suresh) Abbasnezhad

Asghar Dhirani

Mohammad Salehe

Afifa Tarbhai

Suzan Golbabapour

Résidents de la région de London :

Sajedeh Saraiean

Ghazal Nourian

Milad Nahavandi

Hadis Hayatdavoudi

Résidents de la région de Hamilton :

Siavash Maghsoudlou Estarabadi

Résidents de la région de Waterloo :

Marzieh (Mari) Foroutan

Mansour Esfahani

Résidents de la région de Windsor :

Mohammad Abbas Pourghaddi

Pedram Jadidi

Hamid Setarah Kokab

Samira Bashiri

Résidents de la région d'Ottawa

Alireza Pey

Mansour Pourjam

Aussi résidents de l'Ontario :

Suzan Golbabapour

Hiva Molani

Résidents de la région de Montréal :

Sahand Sadeghi

Shahab Raana

Faraz Falsafi

Résidents de la région de Vancouver :

Ayeshe Pourghaderi

Fatemah Pasavand

Hossein (Daniel) Saket

Fatemeh (Faye) Kazerani

Résidents de la Nouvelle-Écosse :

Sheri Faghihi

Maryam Malek

Fatemeh Mahmoodi

Aussi des résidents du Canada :

Evin Arsalani

Kurdia Molani

Niloufar Sadr