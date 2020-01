L'avion d'Ukraine Airlines était bel et bien en feu avant de s'écraser en Iran

Les enquêteurs, qui citent des témoins au sol et dans un autre avion ayant survolé la zone à une haute altitude, indiquent que le Boeing 737 de la compagnie ukrainienne était en flammes alors qu'il était toujours en vol.

L'appareil, âgé de trois ans et dont le dernier contrôle technique datait de lundi, s'est écrasé six minutes après son décollage près de la localité de Sabashahr, au sud-ouest de Téhéran. Il a rencontré un problème technique peu après son envol de l'aéroport international de Téhéran et a commencé à se diriger vers un aéroport proche avant de s'écraser, selon ce rapport, qui ne précise pas la nature de la défaillance technique.

Il n'y a eu aucune communication radio de la part du pilote et l'avion a disparu des écrans radars à 8000 pieds d'altitude (un peu moins de 2500 mètres).

Une source proche des services de sécurité canadiens a dit à Reuters que des éléments pointaient en direction d'une surchauffe de l'un des moteurs.

L'avion s'est écrasé quelques heures seulement après des tirs de missiles iraniens contre des bases militaires en Irak abritant des forces américaines, ce qui a nourri l'hypothèse selon laquelle il aurait pu être touché par un projectile.

La première évaluation des services de renseignement occidentaux est que l'appareil a été victime d'un dysfonctionnement technique et n'a pas été abattu par un missile, ont dit cinq sources sécuritaires (trois américaines, une européenne et une canadienne) à Reuters.

Les personnes à bord étaient 146 Iraniens, 10 Afghans, 11 Ukrainiens, 5 Canadiens et 4 Suédois, selon le rapport iranien, qui souligne cependant qu'un certain nombre d'entre eux avaient probablement une double nationalité.

D'après les autorités ukrainiennes, il y avait à bord 82 Iraniens, 63 Canadiens et 11 Ukrainiens.

Des fleurs et des chandelles sont placées devant des portraits des membres de l’équipage du vol de l’Ukraine International Airlines qui s’est écrasé mercredi à Téhéran. Ce mémorial a été installé à l’aéroport international Boryspil, situé près de Kiev. Photo : Reuters / Valentyn Ogirenko

La liaison Téhéran-Toronto via Kiev est régulièrement utilisée par les Canadiens d'origine iranienne se rendant en Iran en l'absence de vol direct.

À Kiev, le président ukrainien Volodimir Zelenski a déclaré que le gouvernement envisageait plusieurs causes plausibles expliquant l'accident de l'appareil.

Dans une allocution télévisée, il a invité ses compatriotes à ne pas céder aux spéculations, théories du complot ou conclusions hâtives.

Il a déclaré ce jeudi jour de deuil national et a annoncé qu'il comptait s'entretenir par téléphone avec son homologue iranien Hassan Rohani afin de renforcer la coopération entre Kiev et Téhéran dans l'enquête.

Les enquêteurs vont étudier le contenu des boîtes noires de l'appareil, dont ils disposent, mais qui sont toutefois endommagées, est-il précisé dans le document.

Les premiers éléments d'enquête ont été transmis à l'Ukraine ainsi qu'aux États-Unis, à la Suède et au Canada.