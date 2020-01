Des averses de neige attendues dans le Grand Vancouver

De faibles averses de neige mêlées à de la pluie sont prévues dans la nuit de mercredi à jeudi. Si cela ne suffit pas pour donner un manteau blanc à la région, cela se fera sûrement dans la nuit de jeudi à vendredi, car des averses de neige généralisées y sont prévues y compris à basse altitude. La neige devrait toutefois se transformer en pluie vendredi matin.

Les prévisions météorologiques des cinq jours suivants annoncent une baisse des températures. Le minimum prévu est de moins six degrés Celsius dimanche soir et de moins neuf degrés Celsius lundi soir. Il risque donc de tomber plus de flocons blancs sur la région au cours de la prochaine semaine.

Les prévisions météorologiques des cinq prochains jours à Vancouver. Photo : Environnement Canada

Des alertes similaires ont été émises pour la Sunshine Coast, le centre et l’est de l’île de Vancouver ainsi que la vallée du Fraser.

La vallée du Fraser, la baie Howe et les secteurs montagneux de la région métropolitaine de Vancouver et l'île de Vancouver pourraient recevoir plus de 5 cm de neige dans la nuit de jeudi à vendredi , affirme Environnement Canada.