Une autre rupture de service à l'Hôpital du Pontiac

Les cas de traumatologie seront dirigés vers le centre de traumatologie le plus près , selon le cas, indique un communiqué du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. Les chirurgiens des hôpitaux de Gatineau et de Hull se concertent pour assurer le suivi de la condition clinique du patient.

Cette interruption touche également le service de l'obstétrique, ce qui fait en sorte que les femmes enceintes en travail seront redirigées vers l'Hôpital de Gatineau. Il y aura tout de même du personnel pour prendre en main les situations urgentes.

Depuis cet été, les arrêts de service en obstétrique se succèdent et se ressemblent. Le service n'a d'ailleurs repris que peu de temps depuis la dernière interruption, qui a eu lieu du 13 décembre au 6 janvier.