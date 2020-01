La première chose qui vous vient à l'esprit est que vous n'y croyez pas. Je n’y crois toujours pas . Assis dans son salon, Hamed Esmaeilion réalise difficilement ce qui lui arrive depuis mardi soir. Sa femme, Parisa Eghbalian, et leur fille de neuf ans, Reera, étaient sur le vol en provenance de Téhéran qui s’est écrasé mardi soir et n’a laissé aucun survivant.

Plusieurs amis sont venus le soutenir, dans sa maison de Richmond Hill, en banlieue de Toronto, alors qu’il se prépare à se rendre à l’aéroport. Un vol l’attend pour Téhéran, où il devra identifier les corps. Une décision qui n’a pas été facile à prendre, dit-il.

Hamed Esmaeilion est venu s'installer au Canada avec sa femme et sa fille en 2010. Photo : CBC/Madeline McNair

Au début, je voulais qu’ils envoient les corps, je voulais les enterrer ici , confie-t-il. Mais ma mère et ma belle-mère ont des droits, et je dois y aller pour partager ce deuil avec elles.

Installés au Canada depuis dix ans

Parisa Eghbalian et Hamed Esmaeilion se sont rencontrés en 1995 sur les bancs de la Faculté de soins dentaires de l’Université des sciences médicales de Tabriz, dans le nord de l’Iran, et se sont rapprochés durant leur dernière année d’études. Fiancés en 2001, ils commencent à travailler tous les deux dans leur pays avant de décider de venir s’installer au Canada.

Nous avons lancé notre dossier en 2003, et cela nous a pris sept ans. Hamed Esmaeilion

C’est en 2010 que l’on a atterri, et entre-temps nous avions eu notre fille, Reera, et elle avait six mois quand nous sommes arrivés ici. La famille s’installe dans le nord de Toronto, et le couple finit par ouvrir un cabinet dentaire à Aurora.

Parisa Eghbalian et son mari Hamed Esmaeilion se sont rencontrés à la faculté de médecine dentaire et ont ouvert un cabinet dentaire après avoir déménagé au Canada. Photo : Avec l’autorisation de Hamed Esmaeilion

Nous avons déménagé ici pour avoir une vie meilleure. Pour une vie paisible. Mais quand vous venez ici, vous ne quittez pas votre passé. Votre passé vous accompagne et votre pays vous accompagne. Hamed Esmaeilion

Comprendre et ne pas oublier

Elles vont me manquer à jamais , lâche avec émotion le père de famille. Pour lui, l’important c’est de ne surtout pas oublier qui étaient sa femme et sa fille.

Reera Esmaeilion est décrite par son père comme une amatrice de sport aussi douée dans l'apprentissage des langues. Photo : Avec l'autorisation de Hamed Esmaeilion

Il décrit Reera comme une sportive talentueuse, une fan de soccer , mais aussi très intelligente et fière de parler trois langues, l’anglais, le français et le farsi. C’était la meilleure, nous étions très proches , se souvient Hamed.

Sa femme, elle, était celle auprès de qui il apprenait continuellement, souligne-t-il. C’était une femme merveilleuse. Elle était très calme, très juste dans tout. Elle était perfectionniste, elle voulait être parfaite.

Je l’aime encore , ajoute-t-il, la voix nouée.

Il est reconnaissant de pouvoir parler d’elles, dit que ça lui fait du bien, et exprime son sentiment d’injustice.

Pour lui, ce qu’il reste à faire maintenant, c’est comprendre. On ne pourra pas les ramener, mais je veux des explications des trois organisations , affirme-t-il en évoquant le constructeur de l’avion, Boeing, la compagnie aérienne, Ukraine International Airlines, et l’aéroport international Imam Khomeini de Téhéran.

Je veux savoir ce qu’il s’est passé, et je ne veux pas qu’on oublie. Hamed Esmaeilion

Il souhaite aussi que les tensions politiques entre l’Iran et les États-Unis ne fassent pas oublier le drame que lui et 175 autres familles vivent depuis mardi soir.

Avec les informations de Lorenda Reddekopp