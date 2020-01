Vente imminente de l'église Saint-René-Goupil, un coup dur pour le dépannage alimentaire

On met des diachylons, pis les diachylons coûtaient de plus en plus cher , laisse tomber le prêtre-curé de la paroisse de Sainte-Trinité, Charles Migneault, expliquant la raison principale de la vente. L'église est située au coin de la rue Raymond et du boulevard Saint-René.

Voyant fondre leurs réserves d'argent, le conseil de fabrique a fait évaluer les coûts des rénovations à apporter aux églises Saint-René-Goupil et Sainte-Maria-Goretti. Comme il aurait fallu débourser plus de deux millions de dollars pour la première, il a été décidé que Sainte-Maria-Goretti serait conservée puis rénovée pour 500 000 $.

Les paroissiens ont vraiment compris. Les chiffres étaient tellement parlants. Charles Migneault, prêtre-curé de la paroisse de Sainte-Trinité

Ce n’est pas facile pour le curé non plus , indique-t-il. Chaque fois qu’une église ferme, c’est un lieu de rassemblement, un symbole de la vivacité de cette parole de dieu qui disparaît.

Le fait que la communauté soit vieillissante et qu’elle tende à diminuer a aussi fait en sorte qu'ils ont choisi de conserver la plus petite église, selon M. Migneault. Photo : Radio-Canada

Un promoteur immobilier a déjà fait une offre d'achat, mais M. Migneault est formel; l’église n’est pas encore vendue et toutes les activités liturgiques sont maintenues jusqu’à [ nouvel ordre] .

Un coup dure pour le service alimentaire

Dans le même secteur, l’église Saint-Jean-Marie-Vianney a été vendue en 2008 pour être convertie en logements abordables pour les aînés. Le service de dépannage alimentaire y avait été conservé jusqu'au 31 décembre dernier.

Le directeur général du comité Vie de quartier du Vieux-Gatineau, Mustapha Baril, s'inquiète de la fermeture possible d'un second point de service. Le dépannage alimentaire souffre déjà dans un contexte où le besoin est en croissance, avec très peu de ressources , indique-t-il.

Ça prend un financement solide et récurrent, ça prend des locaux [...] et bien sûr avoir des ressources suffisantes. Mustapha Baril, directeur général du comité Vie de quartier du Vieux-Gatineau

La communauté est bousculée, selon lui, mais pas abattue. Il y a sur la table un projet de banque alimentaire comprenant trois points de services dans Gatineau, confirme-t-il. Le comité de sécurité alimentaire de Gatineau devrait se pencher sur la question au courant des prochains mois. Il reste toutefois plusieurs obstacles à franchir. Trouver un local s'avère difficile et très coûteux fait valoir M. Baril.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et de Marie-Lou St-Onge