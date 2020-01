La musique traditionnelle québécoise en vedette au prestigieux Carnegie Hall

Ce n’est pas la première fois que des groupes traditionnels jouent au Carnegie Hall. Jean Carignan et Alan Mills auraient été les premiers à s’y produire en 1960, selon Nicolas Boulerice.

Le Vent du Nord et De Temps Antan, qui sont constamment en tournée aux États-Unis, étaient dans la mire du Carnegie Hall depuis quelque temps déjà.

Les personnes intéressées à aller voir les deux groupes devront faire vite, car les quelque 1200 billets ont presque tous été vendus.

Malgré ce succès, les membres des groupes ressentent une certaine pression à représenter le Québec.

On y va avec ce Nous-là qu’on aime beaucoup, ce Nous inclusif et large. Alors il y a une forme de fierté et de pression. On s’en va parler de qui on est, on s’en va parler d’histoire, on va parler de politique.

Nicolas Boulerice