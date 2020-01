Max Pacioretty brille avec les Golden Knights

L'ailier droit de 31 ans est le meneur de son équipe en ce qui concerne les buts (19) ainsi que les points (44) et occupe le 2e échelon au chapitre des mentions d'assistance (25). Il a disputé la totalité des 46 matchs des Golden Knights.

Ses sommets personnels dans ces trois catégories, soit 39 buts, 34 passes et 67 points, ont tous été établis à divers moments de son séjour avec le Canadien de Montréal.

Sa contribution offensive profite à son coéquipier Mark Stone et a permis aux Golden Knights de se hisser au 2e rang de la Division pacifique, après avoir temporairement croupi en 6e place un peu plus tôt pendant la saison.

« C'est notre meneur sur la patinoire et à l'extérieur de celle-ci, explique Deryk Engelland. Il joue de la manière dont on veut qu'il joue. Il est comme tous les autres dans le vestiaire, tout le monde est traité équitablement ici. C'est extrêmement plaisant de le regarder jouer. »

Pacioretty et sa bande présentent une fiche de 15-7-3 depuis le 17 novembre. Durant cette période, seuls les Penguins de Pittsburgh ont amassé plus de points qu'eux.

L'ancien capitaine du Tricolore estime que ses succès personnels enregistrés lors de sa deuxième campagne au Nevada sont attribuables à la dernière saison morte.

L'été dernier, je suis retourné au Connecticut et j'ai renoué avec mon ancien préparateur sportif. J'ai remarqué une énorme différence sur la patinoire. J'étais plus explosif, plus fort, et je crois que ça a beaucoup aidé mon jeu. Je me suis senti très bien dès que je sautais sur la patinoire.

Max Pacioretty, attaquant des Golden Knights de Vegas