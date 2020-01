Le document de 65 pages présenté par la division Environnement et Énergie de la Ville s’inscrit dans la politique d’action climatique de Toronto, baptisée TransformTO, et dont l’objectif est d’atteindre la cible de zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050.

En 2017, TransformTO attribuait 38 % des émissions de GES au transport, desquels 79 % sont imputables aux véhicules de passagers des particuliers. D’ici 2050, 100 % de ces véhicules devront être « zéro émission », ce qui n’est possible, présentement, qu’à l’aide des véhicules électriques, indique le rapport.

À l’heure actuelle, on est encore loin du but à en croire les chiffres présentés dans le document. Fin 2018, la ville comptait 6200 véhicules électriques enregistrés, soit 0,6 % de tous les véhicules enregistrés de la ville. Leur vente a également chuté dans la province après l’élimination du programme de subvention aux acheteurs par le gouvernement de Doug Ford.

Et les infrastructures ne suivent pas encore, notamment en termes de bornes de chargement. Sur la base des objectifs présentés dans le plan stratégique, Toronto devrait être prête d'ici 2030 à accueillir plus de 220 000 véhicules électriques.

À travers un sondage réalisé auprès d’experts et de consultants dans le cadre de l’établissement de cette stratégie, les répondants ont relevé que l’amélioration de l’offre des bornes de chargement aurait le plus grand impact .

Dix mesures, dont quatre immédiates

Le plan présente au total dix mesures dont la mise en place recommandée se situe entre « immédiatement » (4), « à court terme » (4) et « à moyen terme » (2). Ces mesures sont classées en quatre enjeux : la disponibilité du rechargement, le coût et la commodité, l’éducation et la promotion et enfin les opportunités économiques.

Selon le rapport, il est ainsi prioritaire d’inciter immédiatement la mise en place d’infrastructure permettant la recharge, tout en développant des mesures et des réglementations, ainsi que de sensibiliser le public et de montrer l’exemple en ajoutant de plus en plus de véhicules électriques à la flotte de transport de la ville.

La volonté politique est là

Le conseiller municipal de Toronto James Pasternak siège également au Comité exécutif du maire à titre de président actuel du Comité de l'infrastructure et de l'environnement, et il est également président du Conseil communautaire de North York. Photo : Radio-Canada

La ville doit être prête pour l'avenir et l'avenir, c'est maintenant. Nous devons avoir une stratégie pour que cela fonctionne, et ce plan nous amènera à bon port , affirme le conseiller municipal James Pasternak, président du Comité de l'Infrastructure de la Ville, qui sera chargé ce jeudi d'étudier la proposition de plan stratégique.

À savoir si 2050 est un but viable, C'est très ambitieux , admet-il, mais si nous la finançons correctement - et la volonté politique est là - nous devrions pouvoir y arriver .

Si adoptée, la stratégie pour les véhicules électriques sera présentée au conseil municipal lors de sa prochaine réunion.