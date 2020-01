L'opposition souhaite éviter des élections générales en 2020 au Nouveau-Brunswick

Le premier ministre Higgs dit vouloir attendre le début du mois de mars et le dépôt du budget provincial pour annoncer les dates des deux élections partielles à venir dans la province.

Le chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick, Kevin Vickers, tentera de se faire élire dans Baie-de-Shediac-Dieppe, l’ancienne circonscription de son prédécesseur, Brian Gallant.

Dans la circonscription de Sainte-Croix, le Parti progressiste-conservateur souhaite conserver le siège qu'occupait le ministre des Affaires intergouvernementales, Greg Thompson, qui est mort l'an dernier.

En chute dans les intentions de vote, l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick cherche à maintenir en vie le gouvernement progressiste-conservateur. Le soutien est mutuel , affirme Kris Austin, le chef de l’Alliance des gens.

Kris Austin, chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et député de Fredericton-Grand Lac, le 8 janvier 2020. Photo : Radio-Canada

Si le gouvernement Higgs, qui est minoritaire, veut l’appui de sa formation politique, il doit appuyer en échange des initiatives qui sont importantes pour les alliancistes, explique M. Austin. La réforme de la fiscalité municipale en est un exemple.

Même s'ils offrent leur appui au gouvernement pour un an de plus, les alliancistes ne se sentent liés par aucune obligation. M. Austin soutient qu’il n’y a aucune entente officielle entre son parti et les progressistes-conservateurs, et que l’Alliance décide de son appui au cas par cas, selon les projets de loi qui sont proposés.

Chez les libéraux et les verts, on souhaite aussi éviter des élections cette année.

Il n'y a personne au Nouveau-Brunswick qui veut avoir une élection , affirme Chuck Chiasson, le député libéral de Victoria-La Vallée. Le public ne veut pas, nous on ne veut pas, mais il faut travailler en collaboration.

C’est important aussi d'assurer que nous avons un gouvernement stable , dit de son côté le chef du Parti vert, David Coon.

Le premier ministre Blaine Higgs le 13 décembre 2019. Photo : Radio-Canada

Le premier ministre Blaine Higgs reconnaît qu'être à la tête d'un gouvernement minoritaire impose des limites.

Si les progressistes-conservateurs étaient majoritaires, dit-il, ils n'auraient pas à passer autant de temps à discuter des différents enjeux, et pourraient agir plus rapidement.

Si le Parti libéral et son chef Kevin Vickers remportaient l’élection complémentaire à venir dans Sainte-Croix, le premier ministre menace de déclencher des élections générales. Je n’aurais pas le choix , a affirmé Blaine Higgs dans son entrevue de fin d’année 2019.

L'année 2020 pourrait donc encore réserver bien des surprises sur la scène politique néo-brunswickoise.

D’après le reportage de Michel Corriveau