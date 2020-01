Des projets visent à briser l’isolement des aînés francophones

La première est un centre d’activités téléphoniques et la deuxième une plateforme de formation et d’activités en ligne pour les aînés francophones. Ces initiatives s’inscrivent dans le cadre d’un projet national de la Fédération des aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), coordonné dans sept provinces et un territoire.

Le centre d'activité téléphonique, c'est un modèle qu'on veut implanter au Canada qui permet aux aînés ayant des défis de mobilité de pouvoir assister à toutes sortes d'activités dans le confort de leur foyer soit par téléphone ou par vidéoconférence , explique Stéphane Lapierre, coordonnateur du projet à la FAAFC Fédération des aînées et aînés francophones du Canada et directeur général de l' AFRACBAssemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique .

Il explique que les participants vont, par exemple, discuter de thématiques avec des animateurs d'atelier.

Les initiatives ont pour but de tenter de sortir de l'isolement entre 850 et 1000 personnes âgées, surtout dans les régions éloignées de la Colombie-Britannique. [Elles] cherchent à rejoindre les aînés qui sont plus isolés, dit le directeur général, soit dans des centres où il n'y a pas d'association francophone ou dans des endroits où les gens peuvent difficilement se déplacer à cause de défis de mobilité.

Quand on parle de personnes isolées, on ne parle pas des personnes aînées qui viennent régulièrement à nos activités. Celles qu’on recherche sont celles qui ne peuvent pas venir. Stéphane Lapierre, coordonnateur du projet

L' AFRACBAssemblée francophone des retraités et aînés de la Colombie-Britannique a reçu un financement de 305 000 $ pour l'ensemble du projet, qui se prolongera jusqu'en 2024.