La crise États-Unis-Iran vue par une Irako-canadienne de la Saskatchewan

Alors que l’Irak est pris en étau entre les États-Unis et l’Iran, une résidente de Saskatoon d’origine irakienne s’inquiète pour ses proches et déplore que son pays soit utilisé comme un « champ de bataille ».

J’ai perdu deux cousins à Bagdad lors de la dernière guerre et ça n’a pas été facile pour notre famille. J’espère qu’il n’y aura pas un nouveau conflit et que l’Irak ne sera pas utilisé comme terrain de jeu parce que les Irakiens valent bien mieux que cela , affirme Khadijeh Ahmed avec émotion.

L’agente immobilière, qui fait aujourd’hui sa vie en Saskatchewan, indique qu’elle retournera en Irak lorsque les choses se seront calmées puisqu’elle a encore beaucoup de famille là-bas .

Son souhait, pour le moment, est que ses proches se portent bien. Elle espère également que la situation se résorbe entre les deux pays ennemis. Chaque fois que l’Irak veut se reconstruire, il y a une autre guerre, une autre raison, une autre bataille, souligne Khadijeh Ahmed.

Je souviens de la guerre depuis que je suis petite. Chaque souvenir que j'ai est associé à la guerre. Khadijeh Ahmed, Irako-canadienne qui habite à Saskatoon

Khadijeh Ahmed dit par ailleurs que l’escalade de tensions est difficile pour la communauté irakienne dont elle fait partie. Certains d’entre eux espèrent parfois que la situation s’améliore et qu’ils puissent rentrer chez eux , mais en vain, souligne-t-elle.

Des étudiants inquiets

La situation actuelle inquiète Anna, une étudiante de l'Université de Regina. Photo : Radio-Canada

Des étudiants de l’Université de Regina, rencontrés sur le campus, ne cachent pas eux non plus leur inquiétude.

C’est stressant parce que c’est proche de nous, mais quand même, il y a un peu de distance, mais les tensions pourraient causer une nouvelle guerre alors on ne sait jamais , indique Anna.

Nous craignons qu’il y ait peut-être une troisième guerre [mondiale] , affirme Shaiene.

Je pense que Donald Trump a besoin de se calmer. Il n’a pas besoin de participer aux escalades [de tensions] , souligne Colton.

Les craintes sont justifiées, dit un expert

Brian McQuinn, professeur adjoint au département de politique et d'affaires internationales à l'Université de Regina, estime que les tensions actuelles pourraient avoir des conséquences sur le prix du pétrole. Photo : Radio-Canada

Brian McQuinn, professeur adjoint au département de politique et d'affaires internationales à l’Université de Regina, estime que les conséquences de ce conflit sont claires pour le Canada. Nous avons des troupes canadiennes sur le terrain, dans plusieurs bases américaines qui sont visées, et nous sommes un allié des Américains , souligne-t-il.

Même si la situation est moins inquiétante en Saskatchewan, Brian McQuinn reconnaît que ce l’est tout de même pour nos étudiants ici [qui viennent du Moyen-Orient], qui doivent rentrer [à la maison] et qui ont des familles .