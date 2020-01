Parasite : un film qu’on peut encore voir à la Cinémathèque

Un texte de Jérémy Laniel

Après les sept premières représentations présentées à guichet fermé, la Cinémathèque ajoute sept nouvelles projections pour le septième long-métrage de Boon Joon-Ho. Le film demeurera donc en salle jusqu’au 26 janvier.

Parasite a d’abord été présenté à Cannes en mai dernier, suscitant une ovation de près de huit minutes sur la croisette.

Quelques jours plus tard, il devenait le premier film sud-coréen à repartir avec le plus prestigieux prix du festival, la Palme d’or. Se trouvaient alors en compétition contre lui les derniers films de grands cinéastes tels le Britannique Ken Loach, l’Américain Quentin Tarantino, l’Espagnol Pedro Almodovar, le Canadien Xavier Dolan et plusieurs autres.

Depuis sa Palme d’or, le parcours de Parasite en salle épate, surtout pour un film sous-titré. Avec 130 millions de dollars de revenus engrangés, dont près de 24 millions sur le sol américain, il se glisse en huitième position des films en langue étrangère les plus lucratifs chez nos voisins du Sud.

À titre comparatif, on retrouve en sixième position Le fabuleux destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet (2001) avec plus de 33 millions de dollars et, en cinquième position, Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro (2006) avec plus de 37 millions de dollars.

Le film a d’ailleurs remporté le 5 janvier dernier le Golden Globe du meilleur film étranger, alors qu’il se trouvait aussi en nomination dans les catégories meilleur scénario et meilleure réalisation.

Le 22 janvier prochain seront dévoilés les films en lice dans la course aux Oscars et il ne serait pas surprenant de le retrouver en nomination dans plusieurs catégories de pointe.