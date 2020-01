La Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa a 75 ans

C’est le père Lorenzo Danis qui a fondé la Faculté de médecine afin d’offrir aux catholiques francophones et anglophones la possibilité d’étudier la médecine à Ottawa. La première cohorte était composée de 56 étudiants, dont 52 hommes et 4 femmes.

Des étudiants assistent à un cours d'anatomie du Dr Joseph Auer en 1948. Photo : Courtoisie

On a eu des débuts très modestes et au fil des années (...) il y a eu beaucoup de croissance, particulièrement depuis 20 à 25 ans, et on a connu vraiment un essor tant du point de vue national qu’international de sorte qu’on est classé maintenant parmi les meilleures universités au monde en santé et en médecine , explique Bernard Jasmin, doyen de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, lors d'une réception pour célébrer cet anniversaire.

La Dre Margaret Beznak, chef du département de physiologie de 1960 à 1969, a été médecin, chercheuse en cardiologie et première femme au Canada à diriger un département médical universitaire. Photo : Courtoisie

Le Dr Desmond Magner a été le premier chef du département de pathologie. Il était un cancérologue d’origine irlandaise diplômé de médecine à l'Université de Toronto et a dirigé un corps de médical pendant la Seconde Guerre mondiale. Photo : Courtoisie

Une faculté de renommée internationale

Aujourd’hui, la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa est la seule école de médecine bilingue au Canada. Plus de 5000 médecins ont reçu leur diplôme depuis la fondation de la faculté.

Elle est affiliée à tous les hôpitaux d’Ottawa et à plusieurs instituts de recherche en santé.

Je pense que c’est une des caractéristiques qui nous démarquent beaucoup à Ottawa le fait d’avoir cette proximité collégiale entre les hôpitaux, les instituts de recherches, la faculté et l’université , raconte le Dr Jasmin. Il y a un sentiment de collégialité qui n’existe pas partout ailleurs.

Chaque année, la Faculté accueille près de 600 étudiants dont près de la moitié sont des femmes. En 2017-2018, la Faculté de médecine a reçu plus de 143 millions de dollars en fonds de recherche. La Faculté s’est associée en 2014 avec le Shanghai Jiao Tong University School of Medicine en Chine pour mettre sur pied l’Ottawa-Shanghai Joint School of Medicine à Shanghai, la première école conjointe de médecine sino-canadienne au monde.