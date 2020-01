La SQDC compte sur de nouvelles boutiques plutôt que sur les ventes en ligne

Si la SQDC ne publie pas de plan stratégique, contrairement à certaines organisations publiques, un appel d’offres déposé la veille de Noël permet d’en apprendre un peu plus sur ses objectifs de développement.

Selon ces documents, la SQDC envisage d'ouvrir 56 nouvelles boutiques entre 2020 et 2023 et cherche des fournisseurs capables de les aménager. Actuellement, l’organisation compte 33 succursales réparties sur son territoire.

Montréal accueillerait 15 nouvelles boutiques, devant la Montérégie (8), les villes de Québec et Laval (5 chacune) et l’Outaouais (4). Dix autres régions se répartiraient les 19 succursales restantes.

La localisation des boutiques est basée sur les trous de marché que nous identifions et l’optimisation des routes d’approvisionnement , explique Fabrice Giguère, porte-parole de la SQDC, qui précise que plusieurs éléments du plan de déploiement peuvent changer en cours de route.

La consolidation d’un tel réseau s’avère primordiale puisqu’en juillet dernier, la population du Québec se trouvait en moyenne à 35 km de l’une des 18 succursales ouvertes à l’époque, soit en avant-dernière position de toutes les provinces, pour ce qui est de la proximité.

En outre, les ventes en ligne ne représentent actuellement que 7 % du chiffre d’affaires de la SQDC et sa part va en diminuant avec l’ouverture de nouvelles boutiques. Pourtant, il y a 18 mois, la SQDC tablait sur le fait que les ventes par Internet totaliseraient 4000 colis par jour et 30 % de son chiffre d’affaires.

L’avocat Jason Moscovici donne des conseils juridiques à l’industrie du cannabis au sein du cabinet Robic. Selon les commentaires qu’il a reçus, la faiblesse des ventes en ligne peut s’expliquer par différentes raisons qui ont trait au profil des consommateurs.

La curiosité et la fierté peuvent inciter certains consommateurs à vouloir vivre l’expérience en boutique. Il y a aussi la crainte de laisser des traces en payant avec sa carte de crédit et de se voir ensuite refouler à la frontière – une légende urbaine , selon lui.

Me Moscovici pense que les nouvelles options de livraisons le jour même pourraient toutefois aider à convaincre de nouveaux adeptes du côté de la vente en ligne.

Si plusieurs militants procannabis déplorent l’interdiction d’ouvrir, au Québec, de petites boutiques indépendantes sur le même modèle que les microbrasseries, le modèle québécois de distribution (monopole étatique) fait ses preuves, selon Me Moscovici.

D’après Statistique Canada, le Québec est dans le top 3 des ventes (avec l’Ontario et l’Alberta). Et si on se compare à l’Alberta et son modèle privé, on a des ventes équivalentes avec pourtant 10 fois moins de boutiques.

Jason Moscovici, avocat