Demandes de bourses Rutherford : un retard dû au budget, selon des documents internes

Chaque année des milliers d’étudiants sortis des écoles secondaires de l'Alberta demandent à recevoir la bourse Alexander Rutherford pour aider à financer leurs études postsecondaires. Le 1er août 2019, de nombreux étudiants et leur famille ont commencé à se demander si celle-ci n’était pas supprimée, car aucune information n'était en ligne sur le site du gouvernement de l'Alberta.

Quelques jours plus tard, le ministre de l'Enseignement supérieur, Demetrios Nicolaides, a affirmé que ce problème était seulement dû à la mise à jour du site Internet. Le site de la bourse Rutherford faisait partie de la liste des sites à mettre à jour alors qu'il aurait dû en être exclu, a-t-il dit. Le site a finalement été accessible à partir du 6 août.

Par contre, dans des documents et des échanges de textos obtenus par CBC News, des représentants officiels du gouvernement provincial évoquent la possible implication du bureau du premier ministre ou de celui du ministre des Finances dans cette prise de décision.

Dans ces derniers, on peut lire que Demetrios Nicolaides demande à son chef du personnel, Jesse Robertson, le matin du 6 août : Avec qui, au bureau du premier ministre, as-tu parlé, qui t’a dit que les demandes de bourses ne pouvaient pas être accessibles? Jesse Robertson lui répond alors que Mitch Gray, de la commission du Trésor et des finances, lui a expliqué que le programme de bourse faisait partie du budget et qu'il ne pouvait pas être accessible tout de suite, car le budget provincial devait être voté en octobre.

Le ministre de l’Enseignement supérieur a démenti cette information en la qualifiant d’erreur d’interprétation de l’échange. La chef adjointe du Nouveau Parti démocratique, Sarah Hoffman, ne se satisfait pas de cette explication. Il semblerait qu’on a repoussé la date de mise en ligne, car on envisageait de supprimer cette aide financière , affirme-t-elle.

Le NPD et le PCU se renvoient la balle

À la suite de ces révélations, le NPD a accusé le gouvernement de tromper le public et de dissimuler la vraie raison de ce retard.

Il a menti et accusé d’autres personnes pour ses propres décisions. Sarah Hoffman, chef adjointe du NPD

Du côté du ministre de l’Enseignement supérieur, le NPDNouveau Parti démocratique est à blâmer. Demetrios Nicolaides affirme que ce sont les décisions du gouvernement de Rachel Notley qui auraient mené à cette situation et que, s’il n’était pas personnellement intervenu l’été dernier, l’ouverture des demandes de bourse aurait pu être retardée jusqu’au 1er novembre. Il explique que le NPDNouveau Parti démocratique avait pris la décision de placer la bourse Rutherford dans un projet à grande échelle de transformation du système d’aide au financement scolaire. Il reconnaît cependant que l’informatique n’était pas la cause du retard et que les demandes pour la bourse auraient pu et auraient dû être accessibles le 1 er août .

Le gouvernement craint la réaction publique et la couverture médiatique

Dès le 3 août dernier, les étudiants et leurs familles ont eu recours aux réseaux sociaux pour faire part de leurs craintes de voir la bourse supprimée. Le 5 août, CBC et Radio-Canada avaient alors relayé ce retard de mise en ligne.

Le problème, c’est que le gouvernement, au lieu de reconnaître son erreur, a affirmé qu’il n’était pas responsable, et cela a entaché sa crédibilité et soulevé des questions sur sa compétence. Lori Williams, scientifique politique à l’Université Mont-Royal

Les documents internes montrent que, la même journée, des fonctionnaires avaient échangé des courriels mettant en avant la réaction publique et la couverture médiatique. Andy Weiler, sous-ministre adjoint au ministère de l’Enseignement supérieur, se justifiait ainsi dans un courriel à Maggie DesLauriers, directrice générale de Student Aid Alberta : CBC a sorti un article aujourd’hui et il y a eu beaucoup de réactions sur Twitter. C’est ce qui nous pousse à agir.

Selon Lori Williams, scientifique politique à l’Université Mont-Royal de Calgary, cette volte-face du gouvernement montre bien qu’il y a eu une pression publique. Il semblerait que les étudiants n’auraient pas pu aller à l’université parce que le gouvernement n’avait pas résolu le problème de ses finances , affirme-t-elle.

Trente-neuf millions de dollars étaient accessibles pour l’année universitaire 2019-2020 à travers la bourse Rutherford. En août, 23 000 étudiants avaient rempli une demande de bourse.

Avec les informations de Robson Fletcher