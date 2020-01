Église Saint-Mathias : le projet en péril

Le lieu de culte deviendrait possiblement un site patrimonial. Le président de la fabrique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus a reçu l'avis le 23 décembre et ce n'est pas une bonne nouvelle

C'est une déception parce que ça faisait plus de 10 mois qu'on travaillait sur ce projet-là. C'est un projet qui est favorable autant à la fabrique, qu'au promoteur, qu'aux paroissiens et à l'environnement. On conservait l'aspect extérieur de l'église. René Lapointe, président de la fabrique Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus

L'église devait être transformée en salle de spectacle et en bureaux, tout en conservant un espace de culte pour les 10 prochaines années. La décision avait été acceptée par les paroissiens, mais l'aspect patrimonial vient compromettre le projet du promoteur. Le promoteur déjà m'a démontré son désintérêt dans les conditions de restrictions qui sont associées à la classification du bien , a poursuivi M. Lapointe.

L'autre problème, c'est l'aspect monétaire. Selon ses calculs financiers, la fabrique ne pourra plus payer l'église en mai 2021. Notre situation financière ne nous permet pas de payer la proportion qu'on a donnée qui est d'environ 30 % de tout le projet. On a déjà un déficit sur cette bâtisse-là de 750 000 $.

La position de la ministre

Le cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, précise que c'est une intention et que le classement de l’église et du site n’empêcherait pas la conversion du lieu de culte, mais s’assurerait que ses valeurs patrimoniales importantes soient préservées dans le contexte de travaux .

Cet avis de classification ne plaît pas au conseiller du secteur, Jean-Marc Crevier.

À partir du moment où l'évêque prend pour acquis que le projet est intéressant, la mairesse, les paroissiens, nous, on va intervenir auprès de la ministre pour dire : "Écoutez, mettez ça sur la glace, ça tient pas la route pantoute". De toute façon, ils n'ont pas d'argent puis là ils vont se ramasser avec une église qui va être patrimoniale, qui va pourrir là! Jean-Marc Crevier, conseiller municipal

La fabrique est maintenant tenue d'attendre la décision du Diocèse de Chicoutimi. Ce dernier ne s'était d'ailleurs toujours pas prononcé sur le projet du promoteur. Selon Richard Perron, économe du Diocèse de Chicoutimi, classer l'église Saint-Mathias comme site patrimonial serait une contrainte supplémentaire dans ce dossier.