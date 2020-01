La Société Alzheimer de la Côte-Nord fête ses 25 ans

Une exposition et une mise aux enchères d’œuvres réalisées par des personnes atteintes de l’Alzheimer sont notamment au programme.

L'exposition comprend plusieurs œuvres réalisées par des membres de la société Alzheimer de la Côte-Nord. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Des tableaux qui font des heureux

Depuis deux ans, Diane Ruest accompagne sa mère atteinte de l’Alzheimer. Aujourd’hui, elle est fière d’admirer ces tableaux qu’elle a réalisés et qui ont été encadrés. La proche aidante pense que ce genre d’initiative apporte beaucoup à sa mère.

Quand elle est là, elle est heureuse, elle aime danser, elle aime chanter, et je pense que ces activités-là, ça lui permet de sortir son isolement. Diane Ruest, proche aidante

« Ces cœurs-là, je vous dirais que c’est l’amour qu’on doit porter à ces gens-là, parce ils s’isolent, ils parlent moins, ils se répètent beaucoup donc on ne sait pas trop comme intervenant quoi dire, quoi faire », raconte la proche aidante Diane Ruest. Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Les toiles seront exposées jusqu’à la fin janvier et ensuite vendues aux enchères.

Des défis en région

Derrière les couleurs des toiles, des défis moins plus sombres attendent l’organisme qui cherche à mieux desservir l’ensemble de la région d’ouest en est.

La directrice générale à la Société Alzheimer Côte-Nord, Julie Depeyre, revendique des services égaux à ceux de la ville pour les patients en région.

Il n’y a pas lieu à la discrimination, mais comme on sait, c’est un territoire immense, où il n’y a pas de route. Julie Depeyre, directrice générale à la Société Alzheimer Côte-Nord

L’organisme déploie présentement des mesures pour améliorer son offre, explique la directrice. À l'automne, on a engagé une intervenante sociale, qui est en train de se former pour aller donner des informations et offrir des cafés-rencontres , explique Julie Depeyre.

La directrice de la société Alzheimer de la Côte-Nord, Julie Depeyre Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Pour répondre aux demandes, la Société Alzheimer prévoit multiplier ses partenariats avec d’autres organismes déjà implantés sur le territoire et réserve plusieurs activités surprises pour son 25e anniversaire.

Avec les informations d’Alix-Anne Turcotti