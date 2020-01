50 000 $ pour retrouver John MacKenzie

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) de Mission, en Colombie-Britannique, le programme Échec au crime et le programme Bolo s'associent pour offrir une récompense et diffuser la photographie et la description de John MacKenzie, un prisonnier évadé qui fait l'objet d'un mandat d'arrestation pancanadien.

John MacKenzie s'est évadé du centre correctionnel de Mission le 7 août 2018. Il y purgeait une peine de prison à vie pour un meurtre au second degré.

La GRC croit que le détenu pourrait même être sorti du pays. Il est extrêmement intelligent et doué en informatique , affirme la porte-parole de la GRC, Annie Linteau.

M. MacKenzie avait l'habitude de posséder de fausses pièces d'identité comme des permis de conduire et des passeports. Annie Linteau, porte-parole de la GRC

La GRC demande donc l'aide du public pour retrouver John MacKenzie. Toute personne qui fournit des renseignements menant à l'arrestation de M. MacKenzie pourrait recevoir la récompense [de 50 000 $] , précise la sergente d’état-major Annie Linteau.

John Norman MacKenzie, 57 ans Photo : Twitter en Service correctionnel du Canada @CSC_SCC_

La stratégie Bolo

La GRC s'associe dans ce dossier au programme Échec au crime et au programme Bolo, un organisme à but non lucratif visant à diffuser de l'information au sujet des suspects les plus recherchés.

Bolo provient de l'anglais Be on the lookout, c’est-à-dire être aux aguets, garder l’oeil ouvert.

Le directeur du programme Bolo, Maxime Langlois, affirme que la stratégie de diffusion, en ligne, à la radio, à la télévision, par l'entremise des médias sociaux et à certains endroits physiques ciblés, permet d'amplifier la distribution du message.

Le cas MacKenzie

Le dossier de John MacKenzie est particulier dans la mesure où c'est un criminel qui a été condamné, c'est une première pour Bolo , déclare Maxime Langlois.

C'est un cas particulièrement complexe, car MacKenzie était incarcéré [...] et n'avait pas de liens familiaux ou des ramifications spécifiques à la région de Vancouver Maxime Langlois, directeur du programme Bolo

C'est la 4e fois en moins d'un an que la stratégie de diffusion du programme Bolo est utilisée dans la région de Vancouver.

La récompense de 50 000 $ pour toute information menant à l'arrestation de John MacKenzie est offerte jusqu'au 8 juillet 2020.