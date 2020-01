En direct à 10 h : la programmation du Festival du Voyageur dévoilée

Le Festival du Voyageur dévoile aujourd’hui la programmation de la fête hivernale qui aura lieu du 14 au 23 février prochain. Suivez l’événement en direct, sur le web et sur la page Facebook d'ICI Manitoba, à compter de 10 h, jeudi matin.

Le 51e Festival du Voyageur se veut socialement responsable, indique le directeur des communications, Nicolas Audette, qui donne l'exemple des efforts de réconciliation avec la communauté autochtone amplifiés et d'une programmation qui met davantage en valeur les artistes autochtones.

Ainsi, le Festival du Voyageur a récemment embauché une coordinatrice des initiatives autochtones et s’est doté d’une identité visuelle réalisée par un artiste autochtone local, rappelle Nicolas Audette.

L'image de marque 2020 du Festival du Voyageur Photo : Festival du voyageur

C’est aussi pour être socialement responsable que le Festival soutiendra davantage le commerce local. On y trouvera des bières locales des brasseries Fort Garry et Farmery ainsi que de nouveaux fournisseurs de nourriture locale, la crêperie Ker Breizh et Santa Lucia Pizza.

Le Festival du Voyageur met également en place des initiatives écologiques, parmi lesquelles se trouvent un programme de compostage, l’élimination des contenants, fourchettes et couteaux en plastique et polystyrène, et l'installation de stations de remplissage des bouteilles d’eau.

Le Festival s’associe de plus avec UMEARTH pour la réalisation d'une étude sur l’efficacité énergétique du chauffage des tentes.

Parmi les autres nouveautés, on trouvera sur le site une nouvelle tente Rivière-Rouge Bell MTS, qui sera la plus grande jamais installée au Festival.

Le Festival indique qu’une tente jouant le rôle de lieux sûrs et une tente de premiers soins ont pour but d’assurer le bien-être de tous pendant la fête, de même qu’on trouvera dans le parc des vêtements chauds que les festivaliers pourront se procurer s’ils ne sont pas suffisamment bien vêtus pour se tenir au chaud pendant les rigueurs de l’hiver manitobain.

Une programmation variée

La programmation mêle des activités extérieures (randonnées en raquette ou à cheval), traditionnelles (sculptures sur bois, lancer de hache), familiales (spectacles pour enfants avec divers artistes) ainsi que des spectacles pour tous.

Aux noms bien manitobains comme Lianne Fournier, Dominique Reynolds, Deuxième Take, Justin Lacroix Band, Jérémie and The Delicious Hounds, Red Moon Road, Renée Lamoureux, Royal Canoe ou encore Les Surveillantes s’ajoutent des artistes d’ailleurs tels qu’Élage Diouf, Céleste Lévis, Pierre Guitard et le Yves Lambert Trio.

Des spectacles payants sont aussi prévus au Centre culturel franco-manitobain : Vilain Pingouin avec Parazar et Ya Ketchose, Ariane Moffatt avec Rayannah, la Soirée Cajun, Folle Avoine avec Nouveau Station Wagon et Ronald Bourgeois.

Le Petit Canada, organisé par le Conseil jeunesse provincial, a lieu le jeudi 20 février. La Chicane électrique y prendra place à 18 h 30. Des artistes variés seront en spectacle tout au long de la soirée qui sera clôturée par un spectacle de Charlotte Cardin à 23 h.

La plus grande présence d’artistes autochtones dans la programmation se traduira, entre autres, par un Pow wow 101, une vitrine d’artistes autochtones (avec Mitchell Mozden, JC Campbell, Stun, Lisa Muswagon et Gator Beaulieu) et de l’art visuel autochtone.

Admission au Festival en 2020 Laissez-passer Voyageur Adultes : 75 $; ados et aînés : 50 $; enfants : 10 $ Laissez-passer de 10 h à 18 h Adultes : 40 $; ados et aînés : 25 $ Billets journaliers Adultes : 25 $; ados et aînés : 15 $; enfants : 5 $

