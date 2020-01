Un Sherbrookois parmi les victimes de l’écrasement d’avion à Téhéran

Mohammad Moeini, 35 ans, était un employé de Bombardier Produits récréatifs (BRP), à Valcourt, où il était concepteur mécanique depuis 2017, selon son profil Linkedin.

L’entreprise BRP se dit bouleversée par le décès de son employé.

Nous offrons nos plus sincères condoléances à la famille de Mohammad ainsi qu'à toutes les familles des victimes de cette terrible tragédie. Les pensées de la haute direction de BRP et des employés sont avec elles , a fait savoir Elaine Arsenault, relationniste pour l’entreprise.

Par respect pour la famille de M. Moeini et ses employés, l’entreprise explique qu’elle ne commentera pas davantage.

Aucun survivant

Le Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines (UIA), s’est écrasé peu de temps après avoir décollé de l'aéroport de Téhéran, mercredi matin.

La diplomatie ukrainienne a confirmé que les passagers et l'équipage ont tous péri dans cet écrasement, survenu dans une zone agricole à l'extérieur de la capitale Téhéran.

Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Vadym Prystaiko, a confirmé qu'il y avait 176 personnes à bord du vol PS752, soit 167 passagers et 9 membres d'équipage. Parmi les victimes, on compte 82 Iraniens, 63 Canadiens, 11 Ukrainiens, 10 Suédois, 4 Afghans, 3 Allemands et 3 Britanniques.

Une trentaine des victimes canadiennes avaient comme destination finale la région d’Edmonton. D'autres habitaient Toronto, Ottawa, Montréal, Halifax, Winnipeg ou Vancouver.

Bon nombre avaient vraisemblablement profité des vacances des Fêtes pour aller visiter de la famille en Iran et rentraient au Canada.