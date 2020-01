Transport de dépouilles par avion : Transports Canada critiqué par les élus

Les proches de Marie Claire Arseneau ne se sont toujours pas remis de leurs émotions.

Ils savaient depuis un bon moment que la Madelinienne d'origine, qui était hospitalisée à Gaspé, souhaitait être enterrée chez elle, aux Îles-de-la-Madeleine.

Quelques jours avant le décès de Mme Arseneau, sa fille, Yvette Theriault, a donc entrepris des démarches auprès d'Air Canada pour que le corps de sa mère soit transporté par avion de Gaspé aux Îles.

Yvette Theriault voulait rapatrier le corps de sa mère aux Îles afin de respecter ses dernières volontés. Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Ce n'est que la veille du départ qu'elle a été informée que le corps de sa mère ne pourrait pas embarquer dans l'avion, et devrait plutôt être transporté à Québec, aux frais de la famille.

La raison de ce changement est que la maison funéraire de Gaspé ne possède pas la certification exigée par Transports Canada depuis trois ans pour pouvoir transporter des dépouilles par avion.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, estime toutefois que l'organisme fédéral aurait pu faire preuve de souplesse pour éviter d'ajouter au stress de la famille déjà endeuillée.

Que Transports Canada agisse by the book dans un cas comme ça... écoutez on est à Gaspé, il y a un transfert d’un défunt vers les Îles. Il me semble qu'on aurait pu être d'arrangement du côté de Transports Canada , avance le maire.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, se montre encore plus critique à l'endroit de Transports Canada.

Ils nous imposent les mêmes règles qu’à Toronto et Montréal, ce qui n’a aucune espèce de bon sens. Ce serait peut-être bon que Transports Canada applique le même zèle à l'égard des prix des billets d'avion, de la concurrence, des services aux passagers, de l'infrastructure. Daniel Côté, maire de Gaspé

Transports Canada, c'est rendu une usine à normes. C'est des normes qui ne sont pas modulées à la réalité des régions et c'est ça qui devient de plus en plus problématique. Je pense qu'il va falloir que Transports Canada fasse un petit examen de conscience , estime M. Côté.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, ne cache pas sa déception face à Transports Canada et Air Canada. Photo : Radio-Canada / CBC

On ne veut pas mettre en péril la sécurité des passagers, mais le niveau de risque est légèrement différent, je pense, entre l'aéroport de Toronto et l'aéroport de Gaspé , souligne le maire.

Il écorche également le transporteur aérien, Air Canada.

Le service à la clientèle et les communications entre Air Canada et sa clientèle ont encore fait défaut cette fois-ci , déplore le maire.

Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, Air Canada se défend en disant devoir respecter des règles strictes émises par Transports Canada .

Comme le service de contrôle de sécurité de l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien en place à l’aéroport de Gaspé ne dispose pas de l’équipement de détection nécessaire pour le contrôle d’un cercueil, nous n’avons pu le transporter à partir de cet aéroport , explique l'entreprise.

Nous sommes tenus de communiquer avec le client qui, dans le cas présent, était le Groupe Garneau à Québec qui a pris les arrangements pour le transport. Cette entreprise a communiqué avec nous le 16 décembre et le cercueil a été transporté sur un vol entre Québec et Gaspé le 16 décembre, et entre Gaspé et les Îles-de-la-Madeleine le 17 décembre , peut-on lire dans le courriel.

Un avion d'Air Canada atterrit à Gaspé. (archives) Photo : Radio-Canada

Par ailleurs, alors que Mme Theriault affirme que ses proches et elle-même ont dû payer 1000 $ par personne pour un aller-retour aux Îles, Air Canada assure qu'ils ont pu profiter de tarifs réduits.

Ils ont pu se prévaloir des tarifs réduits offerts par Air Canada pour urgence familiale [...]. Aucun des billets n’a dépassé 550 $ pour un aller-retour , affirme le transporteur aérien.

Quant à la députée fédérale de la région, Diane Lebouthillier, son bureau régional a indiqué qu'elle ne commenterait pas ce dossier.

Avec les informations de Bruno Lelièvre