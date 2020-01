Des créations inuit à la New York Fashion Week

La designer derrière la ligne de mode Victoria's Arctic Fashion basé à Winnipeg entend aussi travailler avec d’autres artisans du Nunavut pour mettre sur pieds les huit créations qu’elle compte présenter.

C’est une fierté pour la styliste qui avait participé à la Semaine de la mode de Paris l’an dernier.

La designer Victoria Kakuktinniq derrière la ligne Victoria's Arctic Fashion. Photo : Victoria Kakuktinniq

Des artisans de la ligne de vêtement et d’accessoires Hinaani Design, basée à Arviat au Nunavut, fabriqueront certains accessoires comme des boucles d'oreilles, de coiffes et des oeuvres de perlages pour assister ses créations.

« Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec mes bons amis qui sont des artistes incroyables et qui vont collaborer avec moi sur cette pièce », dit Victoria Kakuktinniq.

L'une des œuvres de la collection d'été de Victoria Kakuktinniq présentée lors de la Paris Fashion Week l'an dernier. Photo : Victoria Kakuktinniq

« C’est une occasion très intéressante de pouvoir combiner le passé, le présent et de faire place à l’avenir », estime l'une de ses artisanes Lori Tagoona qui avaient aidé la designer avec le perlage de la collection qui avait été présentée à Paris.

« Ce n'est que le début de la création de designers inuits dans les forums internationaux », conclut-elle.

L’an dernier, l’artiste avait présenté une collection de printemps et d’été à Paris. Mais cette fois-ci, à New York, elle présentera une collection d’automne et d’hiver, ce qui est plus dans son expertise, selon elle.

« Nous sommes ravis de mettre en valeur nos racines traditionnelles et reconnaissantes de cette merveilleuse opportunité », se réjouit la designer.

