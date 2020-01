Le restaurant Chez Morasse de Rouyn-Noranda réduit ses heures d'ouverture

Lors des journées les plus achalandées, soit du jeudi au samedi, le restaurant sera ouvert de 10 h à 5 h 30 du matin.

Les heures d'ouverture seront davantage réduites lors des autres journées. Nous avons réfléchi à ça depuis un bon moment et ça n'a pas été pensé au cours des derniers jours, mais il y a 10 jours nous avons décidé d'aller de l'avant, explique le copropriétaire , Christian Morasse.

Ce n’est pas une décision facile à prendre, mais nous n’avions plus le choix. Par contre, notre intention est de revenir 24 heures très bientôt et on veut profiter de ces 90 jours pour se revamper, si on veut.

Christian Morasse indique que le problème ne se situe pas spécifiquement sur le manque d’effectifs , mais plutôt sur le manque de fiabilité de ceux-ci. C'était difficile de gérer l'horaire de tout le monde avec des gens qui ne rentrent pas ou qui arrivent en retard. Nous avons 45 employés, dont 35 qui fonctionnent très bien, mais s'il y en a 10 qui sont un peu hasardeux, ça faisait toute la différence, surtout en étant ouvert 24 heures.

On voulait passer un message clair à notre personnel et nous les avons tous rencontrés aujourd'hui et la grande majorité sait que ça va améliorer leurs conditions, en sachant qu'ils peuvent compter sur des collègues de travail qui sont là quand c'est prévu , ajoute-t-il.

C'est un peu comme un parent qui décide de mettre de l'ordre dans la maison et un jour on sait que les enfants vont les remercier. Christian Morasse, copropriétaire de Chez Morasse

Par ailleurs, la direction du commerce confirme que les prix seront majorés de 12 % de 23 h à 5 h 30 du matin. L'objectif est de compenser les difficultés à trouver du personnel de nuit et surtout à le conserver.