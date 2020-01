Orignaux : le ministère réduira le nombre de chasseurs autorisés, mais refuse le moratoire

Les chefs déploraient hier que le ministère refuse de se plier à leur demande d’imposer un moratoire sur la chasse sportive à l’orignal dans la réserve faunique La Vérendrye pour la saison 2020. Une mesure préventive afin de s’assurer de l’état de la harde d’orignaux, qui est considéré par les Anichinabés comme préoccupant.

Le ministère a confirmé mercredi qu’il n’envisage pas de moratoire, mais précise cependant qu’il imposera une baisse de 30 % de l’effort de chasse sportive pour la saison 2020. La Société des établissements de plein air du Québec fera passer le nombre de groupes de chasse autorisés à 175, au lieu des 250 pour l'année 2020.

Le ministre Pierre Dufour, qui a été interpellé directement par les chefs, n'était pas disponible pour accorder une entrevue sur le sujet, selon le ministère. Les chefs déploraient hier de devoir communiquer avec des fonctionnaires du ministère, plutôt que le ministre.

Son ministère se dit toutefois sensible aux préoccupations exprimées par les chefs anichinabés et souhaite adopter un plan d’action en collaboration avec eux. Le MFFP souhaite développer une compréhension commune des enjeux liés à la conservation et la mise en valeur de la ressource faunique, ainsi qu’à établir un plan d’action concerté avec les communautés autochtones , précise par courriel Dina Desmarais, chef du service des relations de presse au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.

Le MFFP est sensible aux préoccupations exprimées par les chefs algonquins et il partage les mêmes préoccupations quant à l’importance d’assurer la conservation de la ressource et sa pérennité pour les générations actuelles et futures. Dina Desmarais, chef du service des relations de presse au MFFP