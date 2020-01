Une militante transgenre dénonce les plaintes de discriminations d'une membre de la communauté

Jessica Yaniv saisit le tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique pour une seconde fois en moins de deux ans. Sa première plainte a été rejetée en octobre dernier par l’instance judiciaire. Le Tribunal des droits de la personne a jugé le comportement de la plaignante de mauvaise foi , motivé par le désir de cibler les petites entreprises pour un gain financier personnel .

Morgane Oger va plus loin et estime que les actions de la femme desservent la communauté transgenre et s'interroge au sujet de ses motifs .

Jessica Yaniv s'est adressée aux médias en juillet 2019 après les audiences du Tribunal des droits de la personne. Photo : Radio-Canada / Maggie MacPherson

Le cas de Jessica Yaniv est très compliqué pour la communauté transgenre. Morgane Oger, militante pour les droits des personnes transgenres

Madame Oger reconnaît bien que toute personne a le droit d'avoir accès à un service sans discrimination , mais elle souligne aussi les limites à ce principe.

Il ne faut pas oublier que les travailleurs et les travailleuses ont des droits eux-mêmes. Morgane Oger, militante pour les droits des personnes transgenres

Elle affirme comprendre que les femmes qui ont refusé d’épiler à la cire la transgenre aient pu se sentir en danger connaissant les frasques de Jessica Yaniv. D’ailleurs, la cour avait statué dans son jugement d’octobre dernier : dans bon nombre de ses plaintes, elle est également motivée à punir les femmes racialisées et immigrées en raison de sa perception que certains groupes ethniques, à savoir les communautés sud-asiatiques et asiatiques, "ont pris le dessus". Ce qui peut-être perçu comme allant à l’encontre des intérêts des personnes LGBTQ + .

La question est légitime, mais Morgane Oger ne croit pas que Jessica Yaniv soit la personne adéquate pour porter une telle affaire. L’ancienne candidate néo-démocrate pense que les cas de Mme Yaniv sont préjudiciables parce qu’elle complique la situation énormément en apportant trop de bagages au problème légal qui rendra n’importe quel jugement beaucoup plus flou .

La date d'audience pour cette deuxième plainte n'a pas encore été fixé.