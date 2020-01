Modern Family fera ses adieux le 8 avril

Associated Press

Le clan Pritchett-Dunphy a connu un succès immédiat lors du lancement de la série en 2009. Modern Family détient le record, avec Frasier, de cinq prix Emmy consécutifs comme meilleure comédie à la télévision américaine.

Les cocréateurs Steven Levitan et Christopher Lloyd sont de la partie depuis les débuts, avec la distribution originale – Sofia Vergara, Ed O'Neill, Julie Bowen et Jesse Tyler Ferguson. Parmi les enfants d'hier, on compte maintenant de jeunes adultes.

Avant la finale du 8 avril, ABC présentera un hommage organisé par des téléspectateurs et téléspectatrices le 11 mars. ABC amorcera la soirée avec le tout premier épisode de la série, suivi d'épisodes préférés choisis par les fans lors d'un vote le mois prochain.