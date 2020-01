Plus d’arrestations grâce aux renseignements reçus par Échec au crime Ottawa

Les pistes fournies par le public à l'organisme Échec au crime à Ottawa ont mené à 62 arrestations en 2019, soit presque trois plus que l’année précédente.

De nombreux autres indicateurs du succès des indices reçus des citoyens sont à la hausse pour 2019, et ce, même si le nombre d’appels du public est passé de 5055 à 3962.

Le président de l’organisme sans but lucratif, Richard McMullen, attribue ce succès au partenariat de l’organisme sans but lucratif avec le Service de police d’Ottawa.

Les services de police enquêtent sur les tuyaux qu’on leur transmet et ils peuvent en tirer des résultats concrets , a-t-il noté.

Un nouveau modèle?

Selon M. McMullen, la récompense en argent qu’offre Échec au crime pour des pistes est l’un des principaux facteurs qui incitent les membres du public à décrocher le téléphone pour partager des informations.

La branche torontoise de l’organisme a cependant annoncé qu’elle allait délaisser les récompenses monétaires et qu’elle investira plutôt dans les communautés touchées par la criminalité.

Nous ne pensons pas faire de changements au programme de récompenses en ce moment , a toutefois noté M. McMullen, qui n’est pas complètement fermé à une telle idée à plus long terme.

Nous allons suivre de près les impacts et les résultats de ce qu’il se passe à Toronto et regarder qu’on peut faire ici en temps et lieu , a-t-il ajouté.

Même si un informateur citoyen peut recevoir jusqu’à 2000 $ si leur tuyau mène à une arrestation, le président d’Échec au crime de la région de la capitale nationale estime qu’environ 30 % des gens seulement collectent leur récompense.

Depuis sa création en 1985, Échec au crime de la région de la capitale nationale a reçu 68 819 tuyaux du public qui ont mené à 4961 arrestations.