Le Manitoba et Shoppers Drug Mart veulent lutter ensemble contre le tabagisme

Pour aider les Manitobains à ne plus fumer, le ministre de la Santé du Manitoba, Cameron Friesen, lance un contrat à impact social en partenariat avec la chaîne de magasins Shoppers Drug Mart et l’Association des pharmaciens du Manitoba. Cette initiative sera effective à partir d’avril.

Un contrat à impact social est un outil politique permettant de nouer des partenariats entre le gouvernement, le secteur privé et les organisations à but non lucratif pour traiter d’un sujet précis. Le secteur privé commence habituellement par financer le programme et obtient ensuite un retour sur son investissement en fonction des résultats au niveau socio-économique.

Ainsi, Shoppers Drug Mart prévoit d’investir deux millions de dollars sur les cinq prochaines années. Cet argent servira en partie à former les pharmaciens de la chaîne à offrir des conseils aux personnes désirant arrêter de fumer et à mieux les diriger vers des substituts nicotiniques.

Le gouvernement affirme que ces deux formes de thérapies augmentent de 40 % les chances d’arrêter de fumer. Selon le président du groupe, Jeff Leger, les conseils seront aussi ajustés en fonction des besoins individuels .

Nous avions confiance en ce nouveau programme collaboratif et en notre capacité à travailler avec nos patients, le gouvernement du Manitoba et l’Association des pharmaciens du Manitoba pour faire en sorte que notre province soit plus saine. Jeff Leger, président de Shoppers Drug Mart

Des économies considérables

L’objectif est de rejoindre jusqu’à 4500 fumeurs désirant arrêter et de faire en sorte qu’au moins 12 % d’entre eux y parviennent avec l’aide de plus de 500 pharmaciens manitobains formés à cette occasion.

Pour le gouvernement du Manitoba, cette méthode permet d’explorer de nouvelles solutions innovantes sans risque financier . Si les résultats de cette opération sont concluants, Shoppers Drug Mart pourrait recevoir jusqu'à 2,12 millions de dollars.

Cameron Friesen estime qu’environ 160 000 Manitobains fument et que ce programme permettrait à la province d’économiser un million de dollars par an. Le Manitoba a un taux de fumeurs de 14,5 %, soit un peu en deçà de la moyenne nationale qui est 15,1 %. Ce contrat à impact social se concentrera en particulier sur les régions sanitaires où il y a le plus de fumeurs, soit Northern, Eastern-Interlake et Prairie Mountain.

En 2015, un rapport commandé par Santé Manitoba précisait que les maladies directement liées au tabagisme coûtaient environ 244 millions de dollars par an au système de santé provincial.