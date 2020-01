L'émergence de Carie-Ann Auger avec le Rouge et Or

Malgré un début de saison marqué par les blessures, l’équipe féminine de basketball du Rouge et Or entame la deuxième portion du calendrier au 5e rang du classement canadien. Des performances notamment rendues possibles par l’émergence de la meneuse de jeu Carrie-Ann Auger.

À sa 3e saison avec le Rouge et Or, la native d’Ottawa s’est vu confier les clés de l’offensive par l’entraîneur Guillaume Giroux, cette saison.

On se doutait bien que Carrie-Ann était sur le point d’exploser. C’est sûr que dans l’ombre de Sarah-Jane Marois et Claudia Emond, ces dernières années, elle prenait sa place tranquillement, mais là elle a toute la scène pour elle et elle a vraiment élevé son niveau de jeu , a fait remarquer le pilote du Rouge et Or, mercredi matin, quelques heures avant un match contre les Martlets de McGill.

Même son de cloche chez la principale intéressée qui se considère chanceuse d’avoir pu apprendre de joueuses étoiles canadiennes à ses deux premières saisons à l’Université Laval.

Cette année, il a fallu que je comble un de ces rôles-là et avec l’expérience acquise, je pense que je me tire bien d’affaire. Du rôle d’apprentie ces dernières années, voilà que c’est moi qui dois un peu en apprendre à nos joueuses recrues , explique celle qui figure dans le top 10 québécois pour les points marqués (10,6) et les vols de balle (1,6).

Toutes les joueuses de centre sur la touche

La progression de la meneuse de jeu de 1m63 (5’3’’) et de ses jeunes coéquipières a permis au Rouge et Or (3-2) de rester à flots malgré la perte des trois plus grandes joueuses de l’équipe, Khaleann Caron-Goudreau, Léa Dominique et Djamila Amidou Triquet, toutes blessées cet automne.

On a dû modifier un peu notre façon de jouer, mais on va prendre bonne note de cela même avec le retour des grandes filles. On courait énormément et ça posait beaucoup de problèmes pour les adversaires , analyse Guillaume Giroux, estimant que le mixte de vitesse et de taille de son alignement complet fait encore une fois du Rouge et Or l’une des meilleures formations au pays.

La preuve, avec le retour de blessure de Amidou Triquet et Dominique, sa troupe l’a emporté contre deux équipes du top 10 canadien, Windsor et Queen’s, lors d’un tournoi hors-concours durant le temps des Fêtes. Ajoutez à cela la joueuse défensive par excellence au Canada, Caron-Goudreau, qui effectue son retour au jeu mercredi soir, et le Rouge et Or est à prendre au sérieux.

Carrie-Ann Auger, Guillaume Giroux, Nathan Grant et Sidney Tremblay-Lacombe sont prêts pour la visite de McGill, vendredi soir, au Peps, en marge de la classique Lactancia. Photo : Mathieu Tanguay

Pas de panique chez les hommes

Quant à l’équipe masculine du Rouge et Or, toujours à la recherche d’une première victoire pour l’entraîneur-chef recrue Nathan Grant, l’heure n’est pas à la panique malgré une fiche de 0-5 avant Noël.

Malgré ce que dit la colonne des victoires et des défaites, on a été dans le coup jusqu’à la fin dans tous nos matchs sauf un. On peut voir l’évolution de notre équipe de match en match , explique l’entraîneur originaire de Montréal.

Des performances encourageantes considérant que son équipe envoie dans la mêlée beaucoup de joueurs de 1ere et 2e année, poursuit Grant. Sans compter l’absence du centre étoile Marc-André Fortin, blessé pour la saison.

Reste que le Rouge et Or veut commencer à gagner dès cet hiver, lance la recrue Sidney Tremblay-Lacombe. Oui, on essaye de construire quelque chose pour le futur, mais on est quand même dans la saison et on essaye de gagner des matchs maintenant.

La classique Lactancia de retour

Pour ce faire, l’équipe pourra vraisemblablement compter sur sa plus grosse foule de la saison, à l’amphithéâtre-gymnase du Peps, vendredi soir, lors d’un match contre McGill tenu en marge de la classique Lactancia.

L’un des plus gros tournois de basketball scolaire de l’Est du pays, le tournoi est de retour pour un 26e année. Près de 900 jeunes de 11 à 18 ans répartis dans 85 équipes se disputeront les sept bannières du tournoi, à l’Université Laval, de vendredi à dimanche.