Les urgences parfois à pleine capacité dans le temps des Fêtes

En plus du taux d'occupation, c'est le nombre de visites qui a retenu l'attention au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS).

Du côté du taux d'occupation, du côté des civières, oui, il y a des journées qu'on a atteint le 100 % dans les dernières semaines, mais habituellement on était plus bas que ça. Par contre, pour le nombre de visites, on a eu un nombre assez important. Habituellement, une journée occupée, assez occupée, c'est environ 500 visites, puis dans les dernières semaines c'est monté à plus de 600 pour certaines journées.

Amélie Gourde, porte-parole du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean