Les tensions masquent les problèmes internes de l’Iran, croient des expatriés à Québec

Le conflit grandissant entre les États-Unis et l’Iran relègue aux oubliettes les revendications démocratiques et économiques des Iraniens, déplore un couple d'Iraniens installé à Québec.

On ne parle plus de nos demandes , estime Foad Goodarzi et Zahra Roohi, arrivés au pays il y a cinq ans.

Il rappelle qu’il y a à peine deux mois, de nombreux Iraniens ont manifesté pour dénoncer notamment une hausse du prix de l'essence lors desquelles des dizaines de personnes auraient été tuées.

Feoad Goodarzi et Zahra Roohi. Photo : Radio-Canada

La soif de démocratie et pour le droit des femmes notamment, c’est maintenant oublié en raison de l’attention accordée au conflit international, croit M. Goodarzi.

On ne peut plus en parler, c’est un recul , indique-t-il.

Inquiétudes et tension

On a beaucoup de famille là-bas. On vit une inquiétude. La peur, c’est que la situation est imprévisible . Tout est flou, confie Feoad Goodarzi au sujet de la montée des tensions entre les États-Unis et l’Iran.

Les résidents de Québec indiquent toutefois qu’ils peuvent communiquer avec leurs proches par internet, contrairement aux manifestations de novembre dernier, où le service avait été coupé.