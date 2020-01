Les gens vivent moins longtemps en Abitibi-Témiscamingue que dans le reste du Québec

C'est ce que révèlent des données publiées par l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue.

Pour la période entre 1995-1997 et 2014-2016, la durée de vie moyenne, hommes et femmes confondus, est passée de 76,2 ans à 80,2 ans.

Cependant, au Québec, l'espérance de vie se chiffre à 82,2 ans, soit deux ans de plus que dans la région.

Frédéric Fleury-Payeur, démographe à l'Institut de la Statistique du Québec, note que cet écart de deux ans est tout de même considérable.

Ça peut sembler une petite différence de deux ans, c'est relativement semblable, mais dans l'espérance de vie, habituellement, une différence de deux ans, on peut considérer que c'est réellement légèrement inférieur, précise-t-il. On est dans une différence que l'on pourrait dire significative.

D'ailleurs, cet écart s’accroît depuis la période 2005-2007.

Tel que l’illustre le graphique suivant, l’écart entre la région et le Québec tend à s’accroître au cours des plus récentes périodes analysées. Photo : Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue

Parmi les 17 régions du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue se positionne au 15e rang pour l'espérance de vie, avant Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et le Nord-du-Québec.

Les régions éloignées des grands centres tendent à afficher une espérance de vie plus faible, souligne Frédéric Fleury-Payeur.

On sait que les personnes qui habitent en milieu rural vont être exposées à une plus grande mortalité dans les accidents de la route. À une certaine époque, aussi, dans certaines régions plus éloignées du Québec, on remarquait un plus grand taux de suicide , ajoute-t-il.

Le taux de suicide en Abitibi-Témiscamingue s'élève à 23,4 personnes pour 100 000 habitants, selon les données 2014-2016. Après le Nunavik, c'est la deuxième région avec le taux le plus élevé.

Comparaison avec le Canada

Le rapport de l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue observe aussi les données sur les décès évitables, compilées par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS). En Abitibi-Témiscamingue, on compte 231 décès évitables par 100 000 habitants pour la période 2014-2016.

Si l'on compare la région au reste du pays, la région se classe au 46e rang parmi les 72 régions sanitaires du Canada pour l'espérance de vie à la naissance, selon les données compilées par l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS).