Imagine Van Gogh prolongée d'un mois

Imagine Van Gogh est présentée depuis le 3 décembre à Montréal. L’exposition a d’abord connu un grand succès en Europe, attirant des dizaines de milliers d'admirateurs et d'admiratrices du célèbre peintre néerlandais.

C’est à l’Arsenal de Montréal qu’on peut voir, entre autres, des œuvres emblématiques de la période arlésienne et de la fin de vie de Van Gogh dont Les tournesols et La nuit étoilée. L’exposition est une réalisation d’Annabelle Mauger et de Julien Baron.

Les gens peuvent déjà se procurer des billets pour les journées supplémentaires. L’exposition est ouverte du mardi au dimanche.