Écrasement en Iran : Boeing est essentielle à l'enquête, avance un expert

Des missiles iraniens s’abattent sur les troupes américaines en Irak et, tout de suite après, 176 personnes périssent dans l’écrasement d’un Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines près de Téhéran. L’analyse des boîtes noires révélera s’il s’agit d’un accident. Mais l’enquête aura lieu sans Boeing et sans les États-Unis. Du moins officiellement.

C’est que les autorités iraniennes refusent de remettre au constructeur de l'avion l’enregistreur de vol récupéré dans l'écrasement de mercredi, l’Iran et les États-Unis vivant des moments de grandes tensions.

Ces boîtes noires fournissent souvent des informations précieuses sur le déroulement d’un écrasement. On en compte deux : une qui contient l’enregistrement audio de la cabine de pilotage et une autre qui contient toutes les données de vol.

Ali Abedzadeh, le chef de l'autorité de l'aviation civile iranienne, n'a pas précisé pourquoi Boeing est écartée de l’enquête. Il a indiqué qu'il n'était pas certain de l'endroit où l'Iran enverrait les boîtes pour analyser les données, mais a spécifié que l’Ukraine, elle, était invitée à y participer.

L’ajout d’une équipe ukrainienne va de soi, explique Marc Perrault, ex-enquêteur du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), puisque lors d’un tel accident, on fait appel au pays où l’appareil était exploité, en plus de celui où certaines des pièces, comme les moteurs, ont été fabriquées.

Par contre, en temps normal, on fait aussi participer le pays où l’appareil a été construit, poursuit l’expert.

Le constructeur est absolument essentiel puisque c’est lui qui a conçu l’appareil. Marc Perrault, ex-enquêteur du Bureau de la sécurité des transports du Canada

Pour établir ce qui est arrivé, l’Iran va avoir besoin de Boeing. Ils ne peuvent pas faire ça tout seuls, ce n’est pas vrai , assure M. Perrault en entrevue téléphonique.

Dans une enquête, note-t-il, on recherche toujours l’écart entre ce qui est normal et ce qui est arrivé, puis on tente d’expliquer cet écart. On analyse les données afin d’arriver à une explication plausible.

[Le constructeur] est le mieux placé pour expliquer comment fonctionne l’avion et comment interpréter l’information qu’on en tirera , renchérit M. Perrault.

L’enquête iranienne peut certes refuser d’intégrer Boeing dans ses rangs, car c’est le pays où a eu lieu l’accident qui décide de la composition de l’équipe. Mais par l’intermédiaire d’autres équipes, par exemple celle de l’Ukraine, Boeing pourra participer, selon l’ex-enquêteur.

Le bureau d’enquête ukrainien pourrait demander l’aide de Boeing, il y a bien des moyens de faire les choses , assure-t-il.

Mauvais moment pour Boeing

Pour l’heure, le mystère demeure entier quant aux raisons de l'écrasement.

Ukraine International Airlines a déclaré que l'appareil avait été fabriqué en 2016 et avait été inspecté pas plus tard que le 6 janvier, soit deux jours avant l’écrasement, sans donner plus de détails sur les événements.

Les déclarations préliminaires des autorités iraniennes suggéraient une panne de l'avion, tandis que l'ambassade ukrainienne en Iran a dit exclure la thèse d'un attentat terroriste , avant de se rétracter et de considérer tous les scénarios.

Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a par ailleurs ordonné une inspection générale de tous les avions civils ukrainiens.

Nous sommes prêts à apporter [notre] assistance de quelque façon que ce soit , a pour sa part déclaré Boeing, mercredi, par l’entremise d’un porte-parole.

Peu importe ses causes, l’écrasement de mercredi est de nature à effriter le lien de confiance entre les citoyens et Boeing, plongée depuis mi-mars dans la pire crise de son histoire, après que deux avions 737 MAX se furent écrasés en l'espace de cinq mois, faisant 346 morts.

Les enquêtes ont mis en cause le logiciel anti-décrochage MCAS. Mais l'agence fédérale de l'aviation (FAA) a détecté d’autres problèmes concernant l’appareil : un dans le système de contrôle de vol et un autre, plus récemment, dans les câblages électriques. Ce défaut touche également le 737 NG.

Mais selon des experts, comme Michel Merluzeau, directeur de l'analyse chez Air Insight Research (AIR), il faut vraiment dissocier l'écrasement du 737 ukrainien de la crise du 737 MAX .

Il exhorte à regarder l'événement en silos et à analyser ce qui s'est passé : l'endroit, l'équipage, l'aéroport et la compagnie aérienne. Ce sont des éléments principaux qui ont un effet sur ce qui s'est passé .

D'autres experts interrogés n'excluent pas que l'avion ait pu ingérer un débris qui traînait sur la piste au moment du décollage.

Que des théories pour l’instant

L’ex-enquêteur du BST va dans le même sens. Il faudra d’abord savoir si c’est vraiment une défaillance technique ou s’il y a eu participation humaine. Les théories se valent toutes aujourd’hui, que ce soit un attentat ou une défaillance , soutient Marc Perrault.

Mais si les Iraniens veulent vraiment savoir ce qui s’est passé et déterminer les causes de l’écrasement, ils ne pourront pas faire ça seuls, répète-t-il. Ils auront besoin d'aide pour décoder les boîtes noires.

J’ai déjà vu des enquêtes où 100 personnes assises étaient dans la salle. Progressivement, on élimine des gens, au fur et à mesure que les hypothèses sont éliminées. Ils écrivent un rapport et peuvent être rappelés au besoin. C’est comme ça que ça se passe , détaille M. Perrault.

Les règles d'enquête en matière d'accident aérien sont définies par la convention de Chicago de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Celle-ci exige que le pays où l'accident s'est produit fasse un rapport préliminaire dans les 30 jours suivant l’événement.

En vertu de la convention, comme des ressortissants canadiens ont perdu la vie lors de l'écrasement, le Bureau de la sécurité des transports du Canada a nommé un expert qui révisera les renseignements fournis par l'Iran et qui suivra la progression de l'enquête.