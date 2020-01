Saint-Georges : une femme dans un état critique après un accident

L'accident est survenu à l'intersection de la 90e rue et de la 30e avenue. Les ambulanciers ont procédé aux manoeuvres de réanimation et la conductrice a été transportée à l'hôpital où elle se trouve entre la vie et la mort.

Une enquête a été ouverte.

La thèse du malaise est la plus probable selon la Sûreté du Québec.