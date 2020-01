Beauceville doit retirer l'estacade sur la rivière Chaudière exige l'ingénieur mandaté par la Sécurité publique

Même si le maire François Veilleux défend avoir pris les choses en main pour protéger ses citoyens, son refus d’écouter les consignes pourrait avoir l’effet contraire.

L'ingénieur Brian Morse, professeur de l'Université Laval mandaté par le gouvernement du Québec pour mener divers projets de recherche afin de lutter contre les inondations, prévient qu’il faut absolument retirer l’estacade d’ici la fin de semaine.

J’en fait la demande, parce qu'il y a un système météo qui s'en vient qui pourrait potentiellement causer une déstabilisation du couvert de glace alors c'est important qu'on l'enlève dans les prochains jours , explique M. Morse.

L'estacade sud a été installée contre l'avis des experts par la municipalité de Beauceville. Photo : Crédits: Jean-Robert Ladouceur

Une estacade flottante hivernale a pour but principal d’aider la rivière à se doter plus rapidement de son couvert de glace, ce qui le rendra moins épais. Un coup la glace bien formée, comme c’est le cas présentement sur la rivière Chaudière, l’infrastructure doit être retirée.

Dans ce contexte, l’ingénieur a communiqué avec le maire de Beauceville mercredi après-midi pour l’aviser des risques de maintenir l’infrastructure en place. La Sécurité publique est en accord avec

Il y a des scénarios météorologiques qui indiquent qu'il peut avoir beaucoup d’eau qui tombe et que le débit va augmenter. L’estacade ne doit plus être en place s’il y a un train de glace qui passe. Brian Morse, ingénieur et professeur de l'Université Laval

L'ingénieur Brian Morse (debout) explique le fonctionnement des estacades aux côtés du maire François Veilleux (à droite), (photo d'archives). Photo : Radio-Canada

Risque d’embâcle

Le retrait de l’estacade installée au sud des limites de Beauceville, après la formation du couvert de glace, était une des conditions à la réalisation du projet.

Notre-Dame-des-Pins, la municipalité limitrophe, s’inquiète que la présence du dispositif crée un embâcle artificiel et inonde ainsi son territoire.

Le projet à Beauceville comprend l’installation de deux estacades, une au sud de la municipalité, l’autre plus au nord, en amont du centre-ville.

Seulement l’estacade nord devait rester en place après la formation du couvert de glace, mais le niveau élevé de la rivière Chaudière retarde son installation.

Appel à la collaboration

Brian Morse soulève que le maire Veilleux été bien au fait que l’estacade sud devait être retiré une fois la rivière gelée.

L’ingénieur a envoyé un courriel au maire François Veilleux le 23 décembre lui expliquant les raisons pourquoi il s’opposait à l’installation de l’estacade sud.

La glace est déjà initiée depuis jeudi dernier et alors la pose de l’estacade n’est plus pertinente. Si l’estacade était déjà posée, nous serions déjà sur le terrain à l’enlever , est-il inscrit dans la note produite par Brian Morse.

Le maire de Beauceville estime qu'il aurait dû installer l'estacade bien avant. Photo : Radio-Canada

Une consigne que le maire a refusé d’entendre, évoquant au média que la note de M. Morse concernait seulement l’estacade nord. Une information contredite par les documents obtenus par Radio-Canada.

Brian Morse demande maintenant la collaboration du maire de Beauceville.

« C’est un projet de recherche, mais c'est un projet qui se fait en collaboration. C'est sûr que lorsque quelqu'un agit comme ça, la collaboration devient plus dynamique », commente l’expert indiquant vouloir poursuivre ses travaux avec la municipalité beauceronne.

J’aime les citoyens de Beauceville et je veux les aider. Brian Morse, ingénieur et professeur de l'Université Laval

Loin d’être la solution

L’étude de M. Morse examine un certain nombre d’options pour réduire le risque. Certaines options, comme le dragage de la rivière, nécessitent un examen plus approfondi tandis que d’autres ont des impacts moins importants et ainsi sont réalisables dans un temps plus restreint.

Les mesures de mitigations potentielles ont été présentées par M. Morse aux conseillers de Beauceville le 9 septembre 2019. Suite à cette rencontre, Beauceville a décidé de demander la construction de deux estacades. Le projet a été voté et présenté aux Beaucerons lors d’une rencontre publique le 15 octobre 2019.

La communication fut que les estacades aideraient à réduire les risques, mais qu’elles n’étaient pas une solution entière et loin de là , soulève M. Morse.

Le ministère de la Sécurité publique a injecté 4,62 millions de dollars sur quatre ans pour financer les travaux de l'équipe de Brian Morse pour divers projets partout au Québec. L'installation de deux estacades à Beauceville était estimée à 300 000 $.