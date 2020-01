Procès de Patrick Chénard : Suite du témoignage de la première présumée victime

Le témoignage d’une première présumée victime s’est poursuivi mercredi matin au troisième jour du procès du kinésiologue et massothérapeute Patrick Chénard. L’homme de 28 ans fait face à 11 chefs d’accusations d’agression sexuelle et à un chef d’exploitation sexuelle.

Les faits allégués se seraient produits en novembre 2015 à Trois-Rivières, et entre janvier 2016 et avril 2018 à Rimouski.

Dans son témoignage amorcé mardi après-midi, la présumée victime a d’abord expliqué ce qu’elle avait fait après un massage avec Patrick Chénard.

Elle a affirmé que l’accusé avait touché à ses parties génitales lors d’un massage en 2015 à l’établissement d’enseignement qu’elle fréquentait. La plaignante a raconté avoir pleuré et s'être douchée plusieurs fois après les faits allégués. Je me sentais sale, j’avais envie d’enlever la sensation sur moi , se souvient-elle.

Pendant son témoignage, elle a affirmé avoir parlé à ses amis et avoir décidé de faire des démarches quelques jours plus tard auprès du bureau des plaintes de l’établissement d’enseignement.

La présumée victime affirme qu'elle a déposé une plainte formelle pour harcèlement sexuel et demandé qu'une enquête soit menée par son établissement d'enseignement. Cette enquête aurait été conduite à l’externe, et, selon ce que la présumée victime a rapporté dans son témoignage, l’enquête a déterminé qu’il manquait de preuves pour aller plus loin.

La plaignante a dit n’avoir rien fait par la suite, jusqu’à ce qu’un de ses amis lui envoie un article sur les allégations à l’endroit de Patrick Chénard, à l’été 2018.

J’étais fâchée au plus haut point. J’étais enragée , a-t-elle dit au tribunal.

C’est à ce moment qu’elle dit avoir appelé la Sûreté du Québec, en ayant vu le numéro de téléphone au bas de l’article, pour raconter son histoire.

Le procès de Patrick Chénard se déroule au palais de justice temporaire de Rimouski. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Pendant le contre-interrogatoire, l’avocat de la Défense, Yves Desaulniers, a demandé à la plaignante pourquoi elle n’a pas porté plainte plus tôt à la police.

Elle a répondu qu’elle n’y avait pas pensé. L'enquête était faite, dans ma tête , dit-elle.

Maître Desaulniers lui a posé de nombreuses questions sur le déroulement exact du massage.

Elle a indiqué ne plus se souvenir exactement des propos échangés avec l’accusé avant le massage et qu’elle ne se souvient plus de tous les détails.

L'avocat de la Défense a ensuite tenté de souligner des contradictions entre le témoignage de la plaignante et sa déclaration vidéo donnée à un enquêteur en juin 2018.

En cour, la présumée victime dit que Patrick Chénard a touché ses parties génitales pendant qu’elle était sur le dos, alors qu’elle a affirmé qu’elle était sur le ventre plusieurs fois dans une partie de sa déclaration vidéo.

Sur ce point, la présumée victime a admis être mêlée, qu’elle ne se souvenait plus de ce fait au début de sa déclaration. Elle a ajouté que s'être souvenue de cet élément lorsqu’elle a relu la plainte qu'elle avait faite à l’établissement d’enseignement, un peu plus tard pendant sa rencontre avec l’enquêteur.

D'après les informations d'Édith Drouin