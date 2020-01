Air Canada vend des vols qu’elle suspendra si l’interdiction du 737 MAX est maintenue

En prévision d’une levée de l’interdiction de vol annoncée par l’agence fédérale en mars dernier, l’horaire d'Air Canada propose entre 30 et 40 vols par jour effectués sur les 737 MAX à partir du 1er avril.

Mais la compagnie indique que certains de ces vols – dont les vols directs entre Saint-Jean (T.-N.-L.) et Londres, et entre Halifax et Londres – ne seront pas exploités si le gouvernement fédéral continue à interdire l’utilisation des avions. Une décision attendue par plusieurs experts consultés par Radio-Canada.

De plus, lors de la finalisation de leur commande, les passagers achetant un de ces vols directs sur le site web d’Air Canada ne sont aucunement avertis de la possibilité que leur vol direct puisse devenir un voyage comprenant au moins une escale.

D’un point de vue éthique, on devrait s’attendre au plus haut niveau de transparence , soutient Woody French, un défenseur des droits de passagers basé dans la région de Saint-Jean. Je pense que ça va être un gros problème.

Air Canada évalue constamment la situation

Un porte-parole de la compagnie indique que compte tenu de l’incertitude qui entoure le 737 MAX, les compagnies aériennes, dont Air Canada font un estimé quant au retour probable en service de cet appareil.

Air Canada assure qu’elle évalue la situation constamment et indique que son horaire est révisé au besoin et l’information communiquée dès que disponible .

La compagnie assure qu’elle a mis en place une politique qui permet aux passagers touchés d’apporter des changements volontaires à l’itinéraire dans les trois semaines précédant la date initiale du voyage. Les clients touchés peuvent aussi faire annuler leur voyage sans frais, dit-elle.

WestJet vend aussi des vols effectués sur les 737 MAX, mais un lien aux détails de sa politique concernant l’appareil apparaît lorsque les clients finalisent leur commande.

Un problème loin d’être réglé

Christine Negroni, une experte américaine qui analyse l’industrie aéronautique depuis plus de 20 ans, indique qu’il est peu probable que les problèmes du 737 MAX soient réglés d’ici le 1er avril.

Les 737 MAX sont cloués au sol depuis près de 10 mois, rappelle-t-elle, et malgré des enquêtes réglementaires et criminelles dans plusieurs pays, l’incertitude quant au retour en service de l’avion persiste.

Mme Negroni, l’auteure de deux livres sur la sécurité aérienne, indique cependant que les compagnies comme Air Canada veulent avoir l’air optimistes par rapport au 737 MAX.

Elles ont investi énormément d’argent et leurs horaires dépendent de l’avion , explique-t-elle. Elles ont tout intérêt à paraître optimistes.

Rick Erickson, un expert indépendant en transport aérien basé à Calgary, indique que les 737 MAX ont été conçus pour des vols de longue durée qui ne transportent pas énormément de passagers. Les vols entre Saint-Jean et Londres, et entre Halifax et Londres, sont des exemples parfaits.

Les passagers du Canada atlantique, à Saint-Jean et à Halifax, sont vulnérables dans cette situation. Rick Erickson, expert en transport aérien

M. Erickson explique qu’environ 10 % des 380 appareils 737 MAX au monde étaient exploités par les compagnies canadiennes (Air Canada, WestJet et Sunwing) avant l'annonce de l’interdiction de vol par Transports Canada.

En octobre 2018, 189 personnes ont péri lors de l’écrasement d’un 737 MAX du transporteur aérien Lion Air au large de l'Indonésie. Cinq mois plus tard, 157 personnes étaient tuées dans l’écrasement d’un autre 737 MAX, en Éthiopie.

Rick Erickson se dit convaincu que Transports Canada fait preuve de prudence et ne permettra pas l’exploitation des 737 MAX s’il n’est pas certain que l’appareil est sécuritaire.

Chaque boulon et écrou aura été vérifié , assure-t-il.

Woodrow French fait le même constat. Mais il conseille aux passagers de s’éduquer sur leurs droits et de se renseigner avant de réserver un vol.