Bilan de mi-saison mitigé pour les Flames

Menés par Geoff Ward, nommé l'entraîneur-chef par intérim depuis la démission de Bill Peters le 29 novembre dernier, les Flames ont évité depuis la mi-novembre de longues séquences de matchs sans victoire. Depuis l'équipe, cherche son identité et tente d'accumuler les victoires et de prolonger la saison en avril prochain.

Les Flames affichent le 11e rang sur 15 équipes dans la conférence de l'ouest pour le nombre de buts marqués. Les attaquants Sam Bennett, Mark Jankowski, Tobias Rieder et Milan Lucic devront trouver une façon de marquer des buts.

La contribution des défenseurs devra aussi paraître davantage. Les Flames devront être plus dominants à domicile et surtout améliorer leur fiche contre les équipes de la division pacifique.

Voici le bulletin individuel des joueurs après 46 parties.

GARDIENS DE BUT

David Rittich : B

Le gardien originaire de la République tchèque a connu un excellent début de saison. Il a fait bien paraître ses coéquipiers en octobre. Après 34 parties, il affiche une moyenne de buts alloués de 2,81 et un taux d'efficacité de 0,911. Mais depuis la mi-décembre, il accorde souvent un mauvais but par match. Il semble fatigué et l'équipe devrait lui donner plus de jours de repos.

Cam Talbot : C

Après un lent départ, il montre des signes encourageants. Le gardien auxiliaire a une fiche de cinq victoires et sept défaites, une moyenne de buts alloués de 2,62 et un taux d'efficacité de 0,917. Cette année, il tente de se refaire une réputation de gardien de premier plan.

DÉFENSEURS

TJ Brodie : B

Des moments très inquiétants le 14 novembre dernier, pour le défenseur de 29 ans.

La séance d'entraînement a été interrompue alors qu'il s'est effondré sur la patinoire, avant d'être pris de convulsions. Il a été évacué sur une civière, puis transporté à l'hôpital pour une évaluation. Après avoir raté quelques matchs, il joue mieux et présente une fiche de +4

Mark Giordano : B+

Le capitaine continu a démontré l'exemple par son travail et son intensité sur la glace. Le gagnant du trophée Norris remis au meilleur défenseur en 2019 présente une fiche de 20 points. Le vétéran défenseur de 36 ans doit trouver par contre un moyen d'alimenter davantage Johnny Gaudreau et Sean Monahan.

Noah Hanifin : D

C'est le défenseur le plus décevant après 46 parties. Il joue avec un manque flagrant de confiance. Il a inscrit 11 points en 45 matchs avec un différentiel de -16.

Travis Hamonic : B+

Le Franco-Manitobain en est à sa dernière année de son contrat. Il joue avec beaucoup d'enthousiasme et excelle en défensive pour bloquer des tirs.

Michael Stone : C

Un vétéran qui a vu son contrat racheté par les Flames. Il ne joue pas à tous les matchs. Il connait son rôle et alterne avec le jeune Oliver Kylington

Rasmus Andersson : C+

Le défenseur suédois avait démontré de belles qualités la saison dernière avec une récolte de 19 points et un différentiel de +17. Cette saison, il a beaucoup plus de responsabilités et de temps de glace, il montre une fiche de -11.

Oliver Kylington : D+

Un jeune défenseur avec beaucoup de vitesse, mais son manque de robustesse le relègue souvent comme septième défenseur.

ATTAQUANTS

Johnny Gaudreau : C-

Début de saison très difficile. Perd souvent la rondelle et a beaucoup de lacunes en territoires défensifs. Onze buts en 45 matchs c'est nettement inférieur aux attentes. Il devra mieux jouer à égalité numérique, s'il veut améliorer sa fiche de -11.

Sean Monahan : C-

Son début de saison, ressemble beaucoup à celui de Johnny Gaudreau avec ses 34 points en 45 et avec une fiche de -12. Le mois de décembre a été meilleur pour lui et ses statistiques sont meilleures au chapitre des mises en jeu.

Matthew Tkachuk : B

Avec un nouveau contrat en poche, il est le joueur le mieux payé de l'équipe. Il présente une fiche de 38 points, dont 15 buts. Sera-t-il capable de dépasser sa marque de 34 buts de l'an passé? Il a le talent et la confiance pour le faire. Il devra aussi améliorer son jeu dans son territoire pour améliorer sa fiche de -8.

Elias Lindholm : C

Les statistiques sont moins reluisantes que lors de la dernière saison. 32 points en 45 matchs avec un différentiel de -12. Depuis la nouvelle année, il s'inscrit plus souvent sur la feuille de pointage. Depuis le début de sa carrière, il élève son jeu dans la deuxième portion du calendrier.

Mikael Backlund : C+

L'attaquant suédois montre une fiche de 6 buts et 14 aides en 45 parties avec un différentiel de +3. Irréprochable en désavantage numérique, il devra trouver les moyens de créer plus d'étincelles à l'attaque pour diversifier davantage la contribution offensive de l'équipe.

Andrew Mangiapane : B+

Le jeune Ontarien de 23 ans est la plus belle surprise de l'équipe. Il a amassé 15 points en 43 matchs avec une impressionnante fiche de +10. Sa fougue et sa rapidité ajoutent du piquant à l'offensive de l'équipe.

Mark Jankowski : D

Il est l'attaquant le plus décevant cette saison. Il amassé un seul point en 37 parties. L'an passé, il avait inscrit 32 points en 79 parties. Le départ de Michael Frolik lui permettra d'avoir plus de temps sur la patinoire et de retrouver sa touche.

Derek Ryan : B+

Un attaquant très fiable pour des missions en défensives, il montre une fiche de sept buts, 15 aides avec un différentiel de +8. Un joueur polyvalent capable de s'adapter à plusieurs situations et il est irréprochable au point de vue de l'éthique de travail.

Milan Lucic : C

Échanger en retour de James Neal, Milan Lucic a pris du temps à marquer son premier but. Son influence n'est pas seulement limitée sur la glace. Par son leadership, et sa bonne attitude, il fait l'unanimité dans le vestiaire.

Sam Bennett : C+

Blessé à deux reprises depuis octobre, il peine à prendre sa place avec l'équipe. Est-ce que les Flames seront patients avec ce premier choix de 2014? Sa fiche de six points en 30 matchs le rendra difficile à échanger.

Tobias Rieder : C

Arrivé au camp des Flames sans contrat, il a convaincu le directeur de l'équipe, Brad Treliving, de le garder. À 27 ans , c'est une année crucial pour le joueur. Il a porté les couleurs des Oilers la saison dernière, mais n'a pas réussi à marquer en 67 parties. Cette saison après 35 parties, il a enfilé deux buts.

Dillon Dubé : C+

Le jeune attaquant de 21 ans démontre beaucoup de progrès en quelques mois. Son passage dans la ligue américaine, au mois d'octobre, lui a permis de peaufiner son jeu afin de devenir suffisamment bon pour la Ligue nationale.