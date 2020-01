Saison difficile pour les motoneigistes de l'Estrie

Le manque de neige, la température douce et un litige sur les droits de passage n'aide en rien la cause des motoneigistes de l'Estrie. Les sentiers sont toujours fermés.

J'ai une ride de pris à l'heure actuelle, mais j'ai dû aller à l'extérieur , lance sourire aux lèvres Daniel Beaudette, président du Club de motoneige Harfang de l'Estrie, au micro de Par ici l'info.

Positif, il sait qu'il fera de la motoneige en 2020 en Estrie sans savoir quand. Mais son rire cache aussi une amère déception.

On surface à l'heure actuelle pour faire geler, mais il manque du froid, et c'est sûr qu'on est bloqués à trois places importantes à l'heure actuelle à cause du changement de zonage des propriétaires , explique M. Beaudette.

Les trois endroits sont le chemin Laliberté, chemin Hamel et à Katevale, dans le secteur de Sainte-Catherine-de-Hatley.

Du côté du chemin Laliberté dans le secteur de St-Élie, des propriétaires de terrains situés au bout du cheminont retiré le droit de passage aux amateurs de glisse.

Ils avaient fait une demande à la Ville de Sherbrooke de revenir à l'ancien zonage qui permettait la construction commerciale qu'ils avaient lors de l'achat, ce que la ville a refusé.

Ils veulent avoir le changement et ça ne bouge pas , dit le motoneigiste déçu de la tournure des événements, surtout qu'il a lui-même rencontré le ministre des Transports à deux reprises pour dénouer l'impasse.

Deux fois, on a rencontré M. Bonnardel. On a rencontré ses assistants aussi, qui sont venus sur le terrain pour voir si on pouvait changer le sentier de place. Daniel Beaudette, président du Club de motoneige Harfang de l'Estrie

Changer un sentier de place, c'est beaucoup de sous et d'ouvrage. Si changement se fait, ce sera d'ici l'an prochain , espère-t-il.

Des motoneigistes trop téméraires

Malgré le manque de neige, certains motoneigistes circulent quand même sur les sentiers, un danger pour Daniel Beaudette, à cause de l'abondance d'eau sur les sentiers.